A mãe de Alexei Navalny, Lyudmila Navalnaya, acusa as autoridades russas de a terem ameaçado, no sentido de a forçarem a autorizar um funeral secreto para o filho, sem qualquer cerimónia fúnebre. Se não aceitar, garante que as autoridades “farão algo com o corpo” do filho.

“Chantagearam-me, e impuseram condições sobre quando, onde e como o Alexei deve ser enterrado. Isso é ilegal”, referiu Lyudmila, num vídeo publicado no canal de youtube de Navalny. A mulher garante que as autoridades russas recebiam ordens do Kremlin enquanto falavam com ela sobre o funeral do opositor russo.

“Quero que todos os que gostavam do Alexei tenham a oportunidade se despedir dele, de lhe dizer adeus”, sublinhou Lyudmila, acrescentando ter ouvido das autoridades russas a seguinte frase: “O tempo não está do vosso lado, os cadáveres decompõem-se”.

A mãe de Navalny viu o corpo do filho esta quinta-feira na morgue do hospital da cidade de Salekhard, na Sibéria, onde Navalny está desde que morreu na prisão. Lyudmila diz que autoridades russas lhe garantiram conhecer a causa de morte de Navalny e que a mesma está suportada “em documentos médicos e legais”.

Navalny morreu de causas naturais, diz certidão de óbito

A porta-voz da equipa de Navalny adiantou que a declaração de óbito mostrada pelas autoridades russas à mãe do opositor russo refere que Navalny morreu de causas naturais. “O relatório médico da morte, que foi mostrado à mãe de Alexei Navalny, afirma que as causas da morte foram naturais”, escreveu Kira Yarmysh no X (antigo Twitter).