As duas viagens do navio Lobo Marinho, que assegura a ligação marítima entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo, programadas para quinta-feira foram canceladas devido ao mau tempo na região, informou a Porto Santo Line (PSL).

Numa nota divulgada na página da Internet, a concessionária da linha marítima entre as ilhas da Madeira e Porto Santo indica que a partida do Funchal às 08h00 e o regresso do Porto Santo às 18:00 não se vão realizar.

A empresa justifica a decisão com “as más condições meteorológicas previstas que impossibilitam a atração do navio no Porto Santo em condições de segurança”.

Ainda de acordo com a concessionária, as passagens agendadas para quinta-feira “serão automaticamente remarcadas para o dia seguinte“.

“Adicionalmente, procurando fazer face aos constrangimentos meteorológicos, aos quais a PSL é alheia, e por forma a garantir a ligação entre ilhas aos nossos passageiros e carga, as viagens desta sexta-feira serão antecipadas“, lê-se na nota da empresa.

Assim, a partida do Funchal, que costuma acontecer ao fim da tarde, será feita às 08h00 e o regresso do Porto Santo irá realizar-se pelas 16h00.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo para agitação marítima até às 09h00 de quinta-feira, sendo agravado para laranja — o segundo mais grave de uma escala de quatro — até as 00h00 de sexta-feira.

Segundo o IPMA, na costa norte da Madeira, as ondas de noroeste podem atingir os 11 metros.