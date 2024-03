Depois de uma semana de sonho no Open da Austrália, que só terminou em quatro sets no jogo dos oitavos frente ao finalista vencido Daniil Medvedev, Nuno Borges não conseguiu manter esse mesmo momento nos torneios que se foram seguindo – embora tenha caído perante adversários de peso. Perdeu na segunda ronda do ATP de Delray Beach diante de Taylor Fritz, foi aos quartos em Los Cabos onde saiu derrotado frente a Casper Ruud, saiu na ronda inicial de Acapulco (Yoshihito Nishioka) e Indian Wells (Arthur Fils). Ainda assim, o ténis que demonstrou em Melbourne estava lá e o regresso aos bons resultados não demorou.

No regresso à final do challenger 175 de Phoenix, que tinha conquistado no último ano após vencer o russo Alexander Shevchenko, Nuno Borges voltou a ter um encontro complicado e decidido nas vantagens para revalidar o título no torneio norte-americano, derrotando agora o italiano Matteo Berrettini, que chegou a ser o número seis do mundo no início de 2022, em dois sets com os parciais de 7-5 e 7-6 (4).

Antes, o jogador da Maia tinha feito um percurso imaculado mas com encontros complicados de superar. Depois de começar o torneio com uma vitória frente ao francês Alexander Müller por 6-2 e 6-4, Nuno Borges beneficiou da desistência do também gaulês Benoit Paire quando ganhava por 4-2 no primeiro set e venceu de seguida o australiano Thanasi Kokkinakis nos quartos por 7-6 (1) e 6-1. O principal obstáculo chegou nas meias-finais contra o francês Luca Van Assche, numa partida em que teve de superar as dificuldades físicas e as cãibras sentidas no segundo parcial para voltar à final com um triunfo por 6-4, 4-6 e 6-2.

O atual número 60 do ranking mundial, segundo melhor jogador português de sempre nesse particular só atrás de João Sousa, conquistou o sexto challenger da carreira num total de dez finais, depois dos triunfos em Anatalya (2021, Ryan Peniston), Barletta (2022, Miljan Zekic), Monterrey (2023, Borna Gojo), Phoenix (2023, Alexander Shevchenko) e Maia (2023, Benoit Paire). Antes, no início do ano, Nuno Borges tinha conseguido tornar-se o primeiro jogador português a chegar aos oitavos do Open da Austrália.