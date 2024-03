E depois das poeiras e do calor, a chuva, o vento e a neve. A reviravolta nas temperaturas acontece de forma brusca, de um dia para o outro, literalmente. Se este domingo a massa de ar quente do Saara, manterá os termómetros ainda acima dos 20ºC em quase topo o país e o pó em suspensão até se vai agravar, sobretudo a Sul, para esta segunda o IPMA já colocou 15 distritos do continente e a Madeira sob aviso amarelo devido às previsões de queda de neve, chuva, ventos fortes e agitação marítima. E na terça o tempo ainda se agravará mais, podendo nevar em cotas muito baixas, até nas serras do Alentejo e Algarve ou mesmo em Sintra, ainda que em forma de neve/granizo.

Uma massa de ar polar empurrada por ventos de noroeste causará esta vertiginosa alteração total nas condições meteorológicas, de tempo de primavera para tempo de pleno inverno. Uma situação que se deve manter ao longo da semana e incluir o fim de semana de Páscoa. Podemos ter assim uma das Páscoa mais chuvosas dos últimos tempos.

Vamos a pasar de tener temperaturas de plena primavera a temperaturas mas típicas del invierno????????️ Comparación de las anomalías hoy(izquierda) y de las anomalías el martes(derecha). #meteo pic.twitter.com/xSTDx23lqF — Stormyalert (@Stormyalert) March 24, 2024

Tudo culpa de um conjugação de fatores. Ao mesmo tempo que chega a massa polar, a gota fria — a depressão em altura que no início da última semana ainda trouxe chuva e tempo fresco e depois foi a culpada por arrastar as poeiras e o a massa de ar quente do deserto — , volta a subir pelo Atlântico desde a zona das Canárias, onde tem estado, e a entrar pelo Sul da Península Ibéria, passando pela Madeira. E com ela volta a chuva, o vento e a agitação marítima, daí os avisos para o arquipélago.

O vento que mais #chuva deixa em Portugal vai entrar impetuosamente ???????? na Semana da Páscoa: mais de 150 mm nestas regiões. ????️ Toda a informação sobre o tempo com @alfredomgraca95.https://t.co/D1t35D9s80 pic.twitter.com/2QsID3Pt1a — Meteored | Tempo.pt (@MeteoredPT) March 22, 2024

Na Madeira, a chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoada, começa assim já este domingo, por isso o aviso amarelo entra em vigor às 12h00 nas zonas montanhosas e nas costas Norte e Sul. O alerta de agitação marítima é válido para terça-feira na Costa Norte e na ilha de Porto Santo.

A chuva pode chegar, ainda que apenas em regime de aguaceiros, e só ao Algarve e Baixo Alentejo, ao final deste domingo, mas é nesta segunda que tudo começa a mudar. Com a gota fria, o vento soprará muito forte a Sul, e o IPMA colocou sob aviso amarelo Faro, Beja, Setúbal e Lisboa a partir das 9h00.

Ao mesmo tempo, a Norte, a massa de ar frio começa a fazer cair as temperaturas entre 10 a 14ºC. A descida acentuada será logo esta segunda, mas será terça o dia mais gelado. Braga, por exemplo, que tem máximas de 26ºC este domingo, passará para 14ºC esta segunda e para 12ºC na terça. O Porto desce de 25ºC para 14º e depois 13ºC, Vila Real baixa de 21ºC para 13ºC e a seguir 7ºC. E Lisboa de 27ºC para 16ºC e depois para 14ºC. À noite, as temperaturas mínimas caem para 4/5ºC no litoral (podem chegar no máximo a 6/7ºC em Lisboa e Faro), serão negativas no interior Norte e nas terras altas e rondarão os 0/1ºC em várias cidades, como Portalegre.

Daí os avisos de queda neve já a partir desta segunda-feira à tarde, a partir das 18h00. A neve começa a cair, segundo as previsões, nos distritos de Aveiro, Viseu, Porto, Braga, Vila Real e Viana do Castelo. Na terça, quase todo a metade do país acima de Leiria está sob alerta amarelo devido à queda de neve: Leiria, Castelo Branco, Coimbra, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Aveiro, Bragança, Vila Real, Porto, Braga e Viana do Castelo.

Além disso, há também avisos de vento forte para quase todo o país e de forte agitação marítima (neste caso, o alerta é laranja na terça).

El modelo del @ECMWF insiste en la #SemanaSanta2024 : regada abundantes de #Agua y #Nieve para final del mes.

Mapas de acumulaciones de precipitación y nieve.

Duro golpe a la #sequía en muchas zonas peninsulares, salvo el levante. pic.twitter.com/BZPvoJyYIR — RAM Revista del Aficionado a la Meteorología (@RAM_meteo) March 24, 2024

Esta segunda é ainda de contar já com chuva em praticamente todo o país, com trovoada e granizo em muitas zonas, vento forte a Sul e a neve a chegar então à zona Norte. Terça, será o dia mais frio da semana Santa, a massa de ar polar marítimo, com chuva e neve, atravessa todo o país, e pode então nevar em zonas inesperadas. Os modelos, nos quais se baseiam todas as previsões, mostram possibilidade de neve nas zonas de Portalegre, Sintra e até nas serras algarvias, como Monchique. Não seria inédito, é difícil de acontecer, mas a cair será sempre aquela neve granular, granizo de neve, como muitos lhe chamam.

???????? Última atualização do modelo europeu ECMWF:

A malha do modelo não é a melhor, mas reparem na excepcionalidade da previsão, vê neve até no Algarve, ou em Sintra (Área Metropolitana de Lisboa). pic.twitter.com/YOG0qeCOgQ — Márcio Santos – Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) March 22, 2024

É no entanto muito difícil ter certezas sobre o que pode acontecer a esta distância, como alertam todos os sites de meteorologia e os especialistas, já que previsões deste género são impossíveis a três dias de distância. Mas é garantido que nevará bastante no Gerês, em Trás-os-Montes e na Região Centro (Estrela e Lousã).

Também já é possível dizer com grande grau de certeza que a chuva se vai manter até ao fim de semana da Páscoa. Aliás, parecem abertas as portas do Atlântico para a entrada de várias frentes ao longo das próximas semanas. Mas as temperaturas subirão ligeiramente a partir de quarta, ainda que nada que se aproxime dos 20ºC de máximas. Podemos mesmo vir a ter um rio atmosférico a caminho para o final da semana, com muita água, mas vinda de zonas subtropicais, com ar mais quente.