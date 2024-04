Depois da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI), segue-se a Polícia de Segurança Pública. A Direção Nacional da PSP decidiu abrir um processo disciplinar interno ao agente que, na madrugada de segunda-feira, matou um homem em sua casa com a arma de serviço, avançou o Correio da Manhã. O agente do Corpo de Segurança Pessoal terá sido sequestrado pelo homem em Algés e depois levado para um descampado onde estaria uma mulher, de acordo com a versão do PSP.

Depois desse momento, o PSP terá atraído os dois alegados assaltantes para sua casa, onde tinha uma pistola. Foi lá, num prédio em Benfica onde moram diversos agentes da PSP, que terá sido feito o disparo fatal.

Esta terça-feira, a IGAI revelou ao Observador que também abriu um processo para apurar em circunstâncias que tal homicídio aconteceu, sendo um dos objetivos do inquérito o de perceber se houve legítima defesa.

Ao Observador, a IGAI revelou ainda que já foram pedidos dados à Polícia de Segurança Pública no âmbito desta averiguação. “Foi aberto um processo, no âmbito do qual foram solicitadas informações à PSP”, pode ler-se no despacho proferido pela inspetora-geral da Administração Interna, juíza desembargadora Anabela Cabral Ferreira.