Há “militares que chegam a pagar 150 mil euros para se desvincularem”, diz o Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, General João Cartaxo Alves. Em entrevista ao Diário de Notícias, o responsável explica que há empresas privadas que se oferecem para pagar as indemnizações que os militares têm de pagar ao Estado por saírem antes dos prazos mínimos após a formação.

“Tenho militares que chegaram a pagar 150 mil euros para se desvincularem. Porque têm um emprego que lhes permite dar essas melhores condições para a sua reforma e para a sua família”, diz General João Cartaxo Alves, acrescentando que “há empresas que até pagam essas indemnizações como bónus de entrada de militares muito qualificados nos seus quadros”.

Engenheiros, pilotos, médicos, técnicos de manutenção, controladores aéreos estão entre os profissionais que são “muito atrativos” para as empresas privadas. E “nós não somos competitivos, ponto, não somos competitivos” .

Os vencimentos nas Forças Armadas não se comparam, nem se podem comparar, com os do mundo empresarial , mas antigamente tinham uma grande garantia. No final da sua carreira os militares, tinham uma reforma digna e que podiam ter um bem-estar para si e para a sua família. Neste momento, as condições de reforma serão muito diferentes.

As regras ditam que após a formação – que na maioria dos casos dura entre cinco e seis anos – os militares podem ao fim de oito anos pedir o abate aos quadros permanentes. No caso dos médicos são 12 anos e no caso dos pilotos são 14 anos, após a formação. Mas podem sair antes disso, desde que paguem uma indemnização ao Estado que, de acordo com o responsável, acaba por ser paga (indiretamente) pelas empresas que contratam estas pessoas.

O Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, General João Cartaxo Alves, estimou em outubro que havia um défice de mais de um terço no número de efetivos no quadro permanente da Força Aérea. Desde então, foram aplicadas algumas “soluções mitigadoras” e “a situação evoluiu um pouco ao nível da estabilização, mas não da recuperação”.