Uma percentagem significativa dos postais referentes a Sintra apresentam-se ilustrados com fotografias do Palácio Nacional da Pena. O facto de este ser o monumento escolhido para representar uma paisagem a todos os níveis gloriosa diz muito sobre a sua beleza e singularidade. As cores vivas do Palácio despontam com frequência no meio do nevoeiro, criando um efeito quase cinematográfico para quem admira, ao longe, a sua silhueta. Mas mais do que apenas beleza, o Palácio Nacional da Pena também emana história.

Essa história começa no século XII, quando foi ali edificada uma capela dedicada a Nossa Senhora da Pena. Reza a lenda que terá sido daquele ponto que D. Manuel I avistou a frota de Vasco da Gama a regressar da Índia, justificando-se com o simbolismo desse avistamento a construção de um mosteiro no local, a mando do rei. Esse mosteiro, posteriormente entregue à Ordem de São Jerónimo, funcionaria ali durante séculos, até à extinção das ordens religiosas, em 1834, tendo sofrido alguns danos com o terramoto de 1755.

Mais tarde, o mosteiro – e toda a zona verde envolvente – foi vendido em hasta pública ao rei consorte de Portugal D. Fernando II, príncipe de Saxe-Coburgo, homem cultíssimo, com uma grande ligação às artes e capaz de se expressar fluentemente em vários idiomas.

Apaixonado por Sintra e pelo imaginário romântico da época, D. Fernando II viu nas ruínas do mosteiro potencial para criar um palácio único em Portugal, decidindo ir além da intenção inicial que era recuperá-lo para que se tornasse a residência de verão da família real. O Barão Wilhelm Ludwig von Eschwege, engenheiro especialista em minas, nascido em Essen, na atual Alemanha, que se radicara em Portugal no início do século XIX, dirigiu as obras que concretizaram o sonho do rei.

Ao antigo mosteiro, entretanto pintado de vermelho, foi acrescentado um novo corpo com as fachadas amarelas, sobressaindo ambos dos rochedos e da paisagem verdejante em redor, bem ao estilo romântico do século XIX. D. Fernando II manteve o local de entrada original, ou seja, era pelo claustro manuelino, que já existia no antigo mosteiro, que entravam os visitantes mais íntimos. É o mesmo por onde hoje acedem os visitantes do Palácio e que se destaca pelo revestimento a azulejos de corda seca (uma técnica hispano-mourisca). Quando havia grandes receções, os convidados entravam pela Escada das Cabaças, que dá acesso direto ao Salão Nobre e à área mais pública do Palácio.

Não faltam, no edifício, outros recantos e pormenores mágicos, como a Porta Monumental, decorada com esferas e bicos de pedra, o Caminho de Ronda, de onde nos dias mais límpidos se conseguem avistar as Berlengas, o Terraço do Tritão, que dá acesso ao chamado palácio novo por baixo dessa figura mitológica, ou o Pátio dos Arcos, com vista para o magnífico Parque da Pena, outra das criações de D. Fernando II.

Podemos considerar o Parque da Pena como a moldura perfeita para o Palácio, acrescentando-lhe exotismo, magnetismo e várias surpresas cravadas na paisagem, como é o caso da Gruta do Monge, um local escolhido por estes para contemplar e meditar, ou do Alto de Santa Catarina, muito frequentado pela Rainha D. Amélia e onde, em sua homenagem, se esculpiu um assento na rocha, a que se chamou Trono da Rainha.

Em termos botânicos, o Parque inclui espécies de todos os continentes, com destaque para as camélias asiáticas, algumas delas bastante raras e que têm direito a um jardim dedicado. A variedade na vegetação do Parque cresceu já durante o segundo casamento de D. Fernando II, com a cantora de ópera e Condessa d’Edla, Elise Hensler, também ela uma apaixonada por botânica. O Chalet da Condessa, desenhado pela própria ao estilo alpino e construído na zona ocidental do Parque, é outra das suas grandes atrações.

D. Fernando II morreu em 1885 e deixou em testamento todos os seus bens à Condessa d’Edla. A Coroa portuguesa disputou judicialmente a posse desse património e acabou por adquirir o Parque e Palácio da Pena (além do Castelo dos Mouros) à Condessa, que, ainda assim, gozou de direito de usufruto do seu chalet até 1904.

Na última fase da monarquia, os reis D. Carlos I e D. Amélia passaram longas temporadas neste complexo. Foi, aliás, durante uma estadia no Palácio da Pena que D. Amélia recebeu a notícia da Proclamação da República. Logo nesse ano de 1910, o Palácio recebeu a classificação de Monumento Nacional e foi pouco depois convertido em museu aberto ao público.

Tanto o Parque como o Palácio são hoje geridos pela Parques de Sintra que se tem aplicado na sua conservação e restauro, tendo sido premiada, em 2013, a notável reconstrução do Chalet da Condessa d’Edla, muito afetado por um grave incêndio ocorrido em julho de 1999.

