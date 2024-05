É a primeira vez que Portugal marca presença neste festival, com a apresentação dos espetáculos “Anda, Diana”, de Diana Niepce, e “La Burla”, de Bruno Brandolino & Bibi Dória, selecionados por um júri do Tanzmesse, entre 900 propostas a concurso.

O Tanzmesse está marcado de 28 a 31 de agosto, com espetáculos, debates, conversas, espaços expositivos e encontros entre profissionais da dança contemporânea, tendo a organização anunciado na quinta-feira apenas alguns destaques da programação.

Já a Direção-Geral das Artes (DGArtes) revelou na página oficial que em Dusseldorf estarão cerca de duas dezenas de profissionais, numa parceria com O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo) e o Teatro Municipal do Porto.

Portugal terá um espaço expositivo “onde se farão representar coreógrafos e bailarinos portugueses, numa oportunidade única para a divulgação de produções nacionais e circulação de artistas e obras portuguesas no domínio da dança”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Da programação anunciada, além de “Anda, Diana”, de Diana Niepce, e de “La Burla”, que junta o coreógrafo uruguaio Bruno Brandolino e a intérprete brasileira Bibi Dória, fruto de uma residência artística em Portugal, destaque para a presença do coreógrafo moçambicano Idio Chichava.

Finalista do prémio europeu de dança Salavisa, lançado pela Fundação Calouste Gulbenkian, Idio Chichava apresentará em Tanzmesse o espetáculo “In Vagabundus”, com a companhia Converge+, que fundou em 2012.

Em Dusseldorf estará também o coletivo brasileiro Grupo Cena 11, com o espetáculo “I’m not just me in myself state od nature — Procedure 01”.