Depois de mais de seis meses sem importar gás russo, Portugal voltou a receber, no último sábado, uma descarga de gás natural oriunda da Rússia, noticiou o Expresso, que consultou os dados da REN – Redes Energéticas Nacionais e da Administração do Porto de Sines (APS).

A descarga de gás natural russo aconteceu através do navio Davydov, que tem quase 300 metros de comprimento e possui bandeira do Chipre. O navio partiu do porto de Sabetta, na Rússia, e chegou a Sines ao início da manhã de sábado, abandonando o porto no domingo.

A informação da plataforma Datahub, da REN, citada pelo Expresso refere que a descarga de sábado ascendeu a 1093 gigawatt hora (GWh), tendo sido a única entrada de gás feita pelo terminal de Sines nos primeiros dias do mês de maio. No mês anterior tinham entrado cinco navios de gás natural liquefeito (GNL), dois da Nigéria e três dos Estados Unidos da América (EUA).

Portugal já não recebia gás russo há seis meses, quando um navio chegou a Sines em outubro de 2023 com 1090 GWh. A Nigéria foi o país com maior peso nas importações portuguesas, seguido dos EUA e da Rússia, com um valor de 8%.