Em atualização

Esta quinta-feira é dia de novas negociações. Os três sindicatos que representam os guardas prisionais voltam a sentar-se à mesa com Rita Júdice, ministra da Justiça, e o objetivo é, tal como tem acontecido com outras classes profissionais, chegar a um entendimento sobre a criação de um suplemento de missão. Espera-se, avançou Júlio Rebelo, presidente do Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional (SICGP) ao Observador, que a proposta apresentada pelo Governo seja igual à apresentada esta quarta-feira à GNR e PSP pelo Ministério da Administração Interna, que continua a ser abaixo daquilo que os sindicatos reivindicam.

O encontro estava marcado para as 15h, no Ministério da Justiça, mas começou com um atraso de meia hora. E estão presentes os três sindicatos representantes dos guardais prisionais: o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), a Associação Sindical de Chefias do Corpo da Guarda Prisional (ASCCGP) e o Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional (SICGP).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A proposta feita esta quarta-feira aos sindicatos da GNR e da PSP prevê um subsídio de 10% (proposta anterior era de 7%) para guardas e agentes, 12% (proposta anterior era de 9%) para sargentos e chefes e 14% (proposta anterior era de 10%) para oficiais, tendo como referência o salário do comandante-geral da GNR e do diretor nacional da PSP, que é fixado pela tabela remuneratória única e pela posição 86 — que corresponde a 5.216,22€.

No caso dos guardas profissionais, o valor de referência é também o ordenado do diretor nacional da PSP. Por isso, a confirmar-se que a proposta é a mesma os valores serão, em valores brutos, de 521€ para os guardas, 625€ para as chefias e 730€ para os comissários — mais 156 euros para todas as categorias face à proposta apresentada no início do mês.

Depois da última reunião, os sindicatos disseram que a proposta feita pelo Ministério da Justiça — o mesmo que avançou com os aumentos dos suplementos nas carreiras da Polícia Judiciária — era “humilhante”. À Lusa, Frederico Morais, dirigente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, explicou que, em alguns casos, a proposta chegava a implicar uma perda salarial de quatro euros, com a perda de outros subsídios atualmente existentes e rejeitam uma valorização de risco por categorias dentro da mesma carreira. “Nunca aceitaremos menos de 15% do vencimento do diretor da PSP”, avisou.