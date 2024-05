Eis o dia D. Poucos são os Campeonatos por pontos que terminam com uma autêntica final mas, para apimentar as coisas, a Liga de andebol iria decidir-se num único jogo. Na casa das modalidades do Sporting, a equipa da casa chegava a este desafio em vantagem e a jogar com dois resultados: em caso de vitória ou empate, sabia de antemão que se sagraria campeã nacional. Do outro lado, o tetracampeão FC Porto queria prolongar a hegemonia na modalidade, mas para isso estava obrigado a vencer.

No primeiro grande clássico do fim de semana, os adeptos leoninos não quiseram perder a oportunidade de ver a equipa a lutar pelo título nacional e esgotaram os lugares do Pavilhão João Rocha desde o início da semana. “Acreditamos muito nas nossas capacidades, a época está a ser muito positiva e como este é o último jogo do campeonato, ainda para mais em nossa casa, queremos acabar da melhor maneira. Felizmente a decisão é em nossa casa e vamos fazer tudo para que caia para nós”, afirmou Salvador Salvador, capitão dos leões, aos meios do clube.

Teremos ???????????????? ???????????????????? para apoiar o #AndebolSCP no Clássico frente ao FC Porto



O #PavilhãoJoãoRocha está pronto para receber a derradeira batalha rumo ao título.

“Vamos lutar até ao fim para trazer o penta para casa. Estamos motivados, sabemos que é uma deslocação difícil a casa do Sporting, mas estamos preparados e temos trabalhado bem durante a semana e penso que vamos conseguir um bom resultado no sábado. É uma final, joga-se tudo por tudo e não prevejo um jogo muito tático nem muito bonito. Acho que vai ser um jogo de garra e coração, como quase todos os clássicos. Os jogos entre FC Porto e Sporting nunca são muito táticos, são sempre de coração e este vai ser mais um”, comentou Daymaro Salina, pivô dos dragões.

Pela vitória que falta ????Só pensamos no Penta????



FC Porto

Depois de um início de jogo marcado pelos golos de parte a parte, o minuto 5 trouxe o primeiro momento mais quente da partida: Salina cometeu falta sobre Gassama e, depois de consultarem as imagens do lance, os árbitros decidiram expulsá-lo. No seguimento do lance, Natán Suárez foi excluído. Os dragões conseguiram aproveitar a superioridade e alcançaram os dois golos de vantagem (6-4).

Porém, em apenas cinco minutos, os leões recuperaram e, com um golo de Gassama, colocaram-se pela primeira vez em vantagem (9-8). A partir daí e até ao intervalo só deu Sporting, com os verde e brancos a dispararem no comando da partida. Foi com uma vantagem de cinco golos (18-13) e um Pavilhão em festa, que contou com a presença de Luís Neto e Daniel Bragança, que as equipas regressaram aos balneários.

#AndebolSCP | ⏸️ Tempo de intervalo no Pavilhão João Rocha com os Leões na frente do marcador. ATÉ AO FIM, SPORTING!!! ????⚪️#SCPFCP // 18-13

Na segunda parte, António Areia assumiu a batuta portista e, com quatro golos consecutivos, reduziu a desvantagem (21-17). Nessa altura foi a vez de Martim Costa despontar nos verde e branco, fazer três golos seguidos, e recolocar a vantagem nos cinco golos (24-19) e, mais à frente, nos seis golos (29-23). Porém, com a exclusão de Salvador Salvador, a equipa de Carlos Resende reaproximou-se (29-25). Kristensen começou a evidenciar-se na baliza leonina e a vitória estava praticamente garantida a 10 minutos do fim.

Contudo, os portistas continuaram a carregaram e entraram nos últimos quatro minutos a três golos de empatar o desafio (32-29). António Areia ainda reduziu a desvantagem para os dois golos (34-32) e para um (34-33), no último minuto. A fechar as contas, Natán fez o golo da vitória, num lance que provocou bastante contestação nas hostes azuis e brancas, que se queixaram de a bola não ter entrada – sem razão, diga-se. Depois de vários minutos com o cronómetro parado devido ao incidente, a bola voltou a rolar e o Sporting sagrou-se Campeão Nacional seis anos depois da última conquista, voltaram a erguer o troféu, desta feita pela 22.ª vez. Esta foi a segunda conquista do Sporting na temporada, depois da Supertaça e antes da decisão da Taça de Portugal, que acontece na próxima semana.