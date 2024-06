Os resultados de uma primeira análise à morte de Michael Mosley revelam que o conhecido apresentador da BBC, de 67 anos, que desapareceu durante um passeio na ilha grega de Symi, na semana passada, e foi encontrado morto cinco dias depois, terá morrido de causas naturais.

A análise de segunda-feira, baseada na análise de imagens de video-vigilância e provas recolhidas, reforçou o consenso crescente entre as autoridades gregas de que Mosley morreu provavelmente de exaustão, depois de se ter enganado no caminho de regresso ao hotel em que estava alojado e de ter subido as colinas rochosas da ilha, uma paisagem que já tinha sido descrita pelo presidente da ilha como “difícil de passar”, sendo “apenas rochas”.

O médico legista, Panayiotis Kotretsis, excluiu a hipótese de crime, por não haver “ferimentos que possam ser associados a um ato criminoso”, afirmou à estação estatal grega, ERT, citada pelo The Guardian. Pediu ainda a realização de novos exames toxicológicos e histológicos, para conseguir determinar com exatidão a causa da morte. Os resultados só deverão ser conhecidos dentro de alguns meses.

O corpo de Mosley foi encontrado perto de um bar de praia, a cerca de 15 km da praia de St Nikolos onde tinha ido com a mulher, Clare Bailey, e dois amigos que o casal visitava na ilha. Tinha decidido voltar para o alojamento na aldeia de Pedi, por estar cansado, e não levou consigo o telemóvel. Ter-se-á enganado no caminho e procurado refúgio no bar da praia de Agia Marina.

Dimos Kotsidaras, comandante da polícia de Symi, referiu que “a causa da morte foi a exaustão pelo calor, depois de ter caminhado de St Nikolos para a praia Agia Marina a altas temperaturas”, como avança o Telegraph. A temperatura local ultrapassou os 37ºC, o que levou a um alerta meteorológico, tendo o calor sido pelo menos 10ºC mais elevado na zona rochosa que atravessou.

O apresentador foi encontrado sem ferimentos, deitado de barriga para cima e com a mão esquerda sobre o peito, sugerindo que tentou levantar a perna, ao tentar impedir-se de desmaiar, revelaram fontes policiais ao Telegraph. A polícia está também a investigar imagens de video-vigilância que parecem mostrar Mosley a desaparecer de vista enquanto desce uma encosta, perto do local onde foi encontrado.

Clare Bailey, que tinha chegado de férias com o marido no dia anterior ao desaparecimento, prestou entretanto homenagem a Mosley, um “marido maravilhoso, engraçado, amável e brilhante”. Espera-se que o corpo de Mosely regresse ao Reino Unido esta semana, acompanhado pela mulher e pelos quatro filhos, que se juntaram à mãe em Rodes, cidade para onde o corpo foi transportado e se procedeu à investigação.

Michael Mosely popularizou as dietas 5:2 e Fast 800 que preconizam o jejum intermitente e refeições com baixo teor de hidratos de carbono. Dietas que atraíram muita atenção, em especial no livro “The Fast Diet”. Apresentou vários programas de televisão, incluindo Trust Me, I’m a Doctor, e o podcast Just One Thing da BBC Radio 4. Era presença regular no The One Show da BBC One e no This Morning da ITV, tendo sido também colunista do Daily Mail.