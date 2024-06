Acompanhe o liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Vladimir Putin não chegou a Pyongyang de mãos a abanar e decidiu oferecer mais um carro de luxo Aurus, desenvolvido na Rússia, ao líder da Coreia do Norte. O Presidente russo chegou esta terça-feira à Coreia do Norte, para a primeira visita de Estado em 24 anos, com o intuito de fomentar as relações entre a Rússia e a Coreia do Norte.

A troca de presentes entre os dois governantes foi detalhada pela Presidência russa. A Rússia ofereceu o segundo carro Aurus a Kim Jong-un, depois de em fevereiro já ter feito chegar a Pyongyang um modelo de luxo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Putin mostrou pela primeira vez um carro da marca ao líder norte-coreano durante uma visita à Rússia, em setembro de 2023. Meses depois, quando recebeu o presente, Kim Jong-un tornou-se no primeiro líder de um país a receber este carro de luxo fabricado na Rússia. Os modelos Aurus fazem parte da frota presidencial desde 2018 (são até usados em visitas ao exterior), da frota do primeiro-ministro e ministros russos.

De acordo com a agência estatal russa Tass, que cita o assessor presidencial Yuri Ushakov, além do carro a Rússia ofereceu também durante a visita presentes mais simbólicos, como “um punhal de almirante e um lindo serviço de chá”.

Em troca, Vladimir Putin leva para Moscovo vários “bons presentes”, esclareceu o assessor. Embora não tenha especificado quantas ofertas foram, deu a entender que são obras de arte “ligadas à imagem do Presidente”. Falou em “diversas opções de imagens, todas bastante artísticas, inclusive bustos”.

Putin foi recebido com uma parada em Pyongyang e ruas decoradas com as imagens dos dois governantes e com as cores dos dois países. Durante o encontro, Kim Jong-un demonstrou um “total apoio e solidariedade ao governo, ao exército e ao povo russos na realização de uma operação militar especial na Ucrânia”.