Pela primeira vez em 22 anos, a antiga propriedade da família de Diana Spencer em Mayfair foi colocada no mercado por 10.9 milhões de libras (cerca de 12.8 milhões de euros) esta segunda-feira. Pode dizer-se que seguiu o exemplo da casa de Winston Churchill também à venda, mas por 19,5 milhões de libras (mais de 23 milhões de euros).

A casa localizada na 24 Farm Street em Mayfair, Londres pertenceu à Condessa Raine Spencer, madrasta da princesa Diana Spencer, depois passou para as mãos de Alan e Mary Hobart, fundadores da galeria Pyms em Mayfair. De momento, está ao encargo das agências imobiliárias Wetherell e Chestertons.

A pouco mais de um quilómetro situa-se a residência de Winston Churchill na 27 Hyde Park Street em Kensington, Londres, atualmente à venda pela agência Knight Frank. Depois de perder as eleições após a II Guerra Mundial em 1945, o ex-primeiro-ministro britânico escolheu a casa nº 28, que alargou ao comprar a 27 para construir a uma biblioteca, como o seu “pied-à-terre” (uma segunda casa utilizada poucas vezes) de quatro pisos.

Também com quatro andares e cinco assoalhadas, a casa Spencer totaliza os 454.67 metros quadrados divididos por um salão de receção, uma sala de estar, uma biblioteca, quartos com closets e casas de banho privadas, um estacionamento subterrâneo privado e um extraordinário elevador que conecta todos os andares.

Já a casa do antigo primeiro tem um grande hall de entrada, mas decorada com retratos dos seus familiares aristocráticos e, de acordo com James Pace, chefe de vendas de Kensington na Knight Frank é uma “propriedade muito especial: é um monumento duradouro a uma figura icónica”.

E se esta casa tem história, a dos Spencer “é uma casa-troféu com uma história ilustre”, diz Danish Arif, diretor de vendas em Mayfair na Chestertons, um dos agentes imobiliários encarregues da venda do imóvel da família de Diana. O espaço está equipado e decorado ao mais alto nível, pelo que, juntando os dois aspetos, prevê “um interesse significativo nesta casa por parte de compradores mais exigentes de todo o mundo” referiu ao canal de notícias britânico Skynews.

Mesmo após a mudança de proprietários nos anos 2000, as ligações históricas com a aristocracia e a realeza continuam presentes em toda a casa. Após o divórcio com o rei Carlos III (príncipe à época), Diana alegadamente tornou-se uma visitante regular na casa localizada no “coração de Mayfair” (assim denominada por Peter Wetherell, o segundo agente responsável pela venda), onde esteve presente em diversos encontros com outras personalidades importantes na altura.

“Quando a condessa Spencer era proprietária da 24 Farm Street, os convidados incluíam a sua enteada Diana, princesa de Gales, o conde Jean-François Pineton de Chambrun, Mohammed Al Fayed e o cabeleireiro de celebridades Peter Constandinos. Quando a casa era propriedade da família Hobart, as paredes exibiam muitas obras de arte de prestígio e a propriedade servia como um museu de arte privado.”, afirmou Peter Wetherell — fundador e presidente executivo da Wetherell — à Cityam.

Aliás, a primeira vez que a antiga princesa de Gales se encontrou com a família de Al Fayed (companheiro à data de sua morte) foi nesta mesma casa num almoço em 1996, por vontade de Raine Spencer. E foi aqui que a condessa Raine recebeu a notícia da morte de Diana, em 1997, num acidente de viação em Paris.

Agora, é finalmente vendida, depois de os últimos proprietários Alan Hobart e Mary Hobart terem morrido, em 2021 e no início deste ano, respetivamente, de acordo com a vontade do casal, deixada em testamento.