Não é bem um novo grupo de extrema-direita nem de conservadores, mas uma espécie de saco de gatos, já que até inclui ex-liberais. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán — que durante anos esteve no PPE e depois passou a ser um independente próximo dos conservadores — anunciou em Viena que vai criar um novo grupo no Parlamento Europeu, que se vai chamar “Patriotas da Europa“. Segundo avança Euronews, o FPÖ, o partido que venceu as Europeias na Áustria, e o ANO 2011, o partido que venceu as eleições na República Checa.

Enquanto o austríaco FPÖ, liderado por Herbert Kickl, fazia parte do grupo de extrema-direita Identidade e Democracia (o ID), o ANO 2011, Andrej Babis, fazia parte do grupo liberal no Parlamento Europeu, o Renew Europe — de onde anunciou a saída há alguns dias.

Viktor Orbám anunciou, citado pela Euronews, que vai “formar uma nova força política, que será em breve a maior formação de direita no Parlamento Europeu”, enquanto assinou o “Manifesto Patriótico”. Para já, estes três partidos somam 23 deputados (11 do húngaro Fidez, 6 do FPÖ e 7 do checo ANO 2011) e venceram as eleições nos respetivos países.

A direita conservadora, a direita radical e a extrema-direita estão em reconfiguração no Parlamento Europeu, havendo movimentações entre Marine Le Pen (agora mais preocupada com as legislativas em França) e Giorgia Meloni (que é a figura mais forte do grupo dos conservadores, ECR, onde também está o espanhol Vox).

Em Portugal, o Chega — que tem boas relações com todos — ainda não anunciou que grupo vai integrar, embora André Ventura tenha as ligações mais sólidas ao ID. Uma eventual saída de Marine Le Pen do grupo, após a cisão com a AfD pode mudar o jogo. Em cima da mesa esteve também a criação de um novo grupo entre Le Pen e Meloni, que era um desejo que chegou a ser manifestado pela francesa. Não se sabe se a ideia será juntarem-se a Órban, manterem-se nos respetivos grupos ou criarem um outro grupo.

Órban fez um apelo a que mais partidos se juntassem ao seu grupo. Já André Ventura tem uma conferência de imprensa marcada para as 15h30 em que o tema é, precisamente, o “grupo europeu do Chega”. Que o partido português ainda não disse, de forma definitiva, qual será.