Dezenas de pessoas morreram numa debandada durante uma cerimónia religiosa hindu no distrito de Hathras, na região de Uttar Pradesh, a cerca de 200 quilómetros de Nova Delhi, na Índia. O número de mortos que tem sido avançado por várias autoridades difere e deverá continuar a aumentar ao longo das próximas horas.

O responsável médico sénior da região, Ram Mohan Tiwari, disse, de acordo com o The Guardian, que existiam pelo menos 27 vítimas mortais: “Recebemos 27 corpos até ao momento… os corpos ainda estão a chegar”. Por outro lado, à BBC, Ashish Kumar, magistrado distrital, afirmou que os médicos lhe avançaram um número “de quase 50 a 60 mortos”. Além disso, explicou também que a debandada aconteceu quando as pessoas se encontravam a sair da cerimónia religiosa e avançou que o incidente já está a ser investigado.

Já a televisão indiana NDTV — que cita apenas “autoridades” (sem discriminar quais são) — coloca o número de vítimas mortais em 87, incluindo três crianças. Por sua vez, a AFP diz, na rede social X, que existem 97 mortos.

#BREAKING Death toll from northern India stampede rises to 97: government official pic.twitter.com/iuBQKNJ3He — AFP News Agency (@AFP) July 2, 2024

O The Guardian nota que acidentes mortais em locais de culto na Índia são comuns durante grandes festivais religiosos. Em 2016, por exemplo, 112 pessoas morreram na sequência de uma explosão causada por fogos de artifício (que não tinham sido autorizados) num templo para marcar o início de um novo ano hindu.