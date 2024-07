Desilusão. Amargura. Frustração. Foi desta forma que os jogadores portugueses resumiram a eliminação da Seleção Nacional do Campeonato da Europa, nas grandes penalidades, diante de França (3-5). João Félix foi o rosto do desaire, ao atirar o seu penálti ao poste, mas a equipa garantiu o apoio ao jogador do Atl. Madrid. A única certeza foi a superioridade portuguesa perante os franceses.

Pepe: “Despedida? Vou ter tempo de falar”

Pepe despediu-se esta noite do Campeonato da Europa e, quiçá, da Seleção portuguesa. Ainda assim, o defesa-central frisou que este “não é o momento” para falar e garantiu que “terá tempo” para o fazer. “O futuro do Pepe é o menos importante neste momento”, retorquiu.

“É difícil encontrar palavras pelo jogo que fizemos e pelo que a equipa demonstrou. Merecíamos outro resultado, mas infelizmente o futebol é assim. Há três dias estávamos contentes, hoje estamos tristes. Fizemos o que o selecionador nos pediu e bem feito. Fomos uma equipa inteligente a jogar o jogo”, analisou.

“Tivemos dois jogos — Rep. Checa e Eslovénia — contra um bloco muito baixo e foi difícil de jogar. É difícil quando enfrentamos uma seleção com esses processos. Fizemos o nosso jogo. Hoje sabíamos que ia ser um jogo mais aberto, com outro ritmo e a equipa esteve presente. Também foi assim contra a Turquia”, concluiu.

Rafael Leão: “Temos de aprender. Esta derrota vai ajudar-nos a crescer”

Rafael Leão esteve presente na flash-interview, tendo explicado que a Seleção portuguesa podia ter resolvido o jogo antes dos penáltis. “Agradeço o apoio de todos os portugueses. Foi fundamental na nossa caminhada que infelizmente acabou. A equipa deu o máximo. Criámos muitas oportunidades mas não fomos felizes. Penáltis é uma lotaria”, analisou.

“A equipa deu o máximo, deu tudo desde o início do jogo. Entrámos com a personalidade que demonstrámos desde o início do Europeu. Estou contente com todos. A nossa equipa vai continuar a dar que falar porque temos uma ideia fixa e os que está cá acrescentam em todos os jogos e todos os dias. Temos de aprender. Esta derrota vai ajudar-nos a crescer. João Félix é um jogador diferente. Tem um talento incrível e vai dar a volta por cima. É um jogador muito importante para nós”, concluiu o extremo.

Nuno Mendes: “Demos tudo durante os 120 minutos para chegar à vitória”

No final do jogo, o lateral do PSG reagiu à derrota diante de França, frisando a prestação da equipa portuguesa ao longo dos 120 minutos. “Saímos com um sabor amargo. Demos tudo durante os 120 minutos para chegar à vitória. Tivemos muitas ocasiões para fazer golo, mas infelizmente não concretizámos. O futebol é assim”, abordou.

“Falhámos um penálti, não importa quem. A equipa está unida. Agora é descansar e voltar ainda mais fortes para disputar as outras competições. Estou orgulhoso da nossa equipa e dos adeptos”, concluiu Nuno Mendes.

Vitinha: “Era um sonho ganhar o Europeu, mas estamos de consciência tranquila”

Para o médio do PSG, o resultado mais justo era a vitória de Portugal. Na flash-interview, Vitinha garantiu que a Seleção Nacional deu tudo para seguir em frente. “É difícil falar nesta altura. Estamos orgulhosos de todos os portugueses e desta equipa. Demos tudo. Estávamos verdadeiramente empenhados. Agradecemos o apoio que fomos recebendo. Era um sonho ganhar o Europeu, mas estamos de consciência tranquila”, analisou.

“Há sempre muitas coisas boas a tirar. Temos um grande grupo e foi por um detalhe que não estamos agora a festejar a passagem às meias-finais. Em jogo jogado tinha mais mérito e justiça se tivéssemos vencido”, terminou.

Rúben Dias: “Estamos a melhorar e batemo-nos com uma das equipas mais fortes”

Na zona mista, Rúben Dias partilhou com os jornalistas o sentimento de frustração após a derrota frente a França. “Desde que aqui estou, este foi o jogo mais conseguido que tivemos contra França. É duro sair nesta fase. Hoje não sorriu para nós. Sinto que a nossa Seleção tem mais capacidade e mais recursos. Ainda que o momento seja difícil, é importante ter isso presente”.

“Chegámos aos penáltis sem concretizar o golo, mas tivemos as oportunidades mais claras. É sempre uma aprendizagem. Todos os nossos jogadores têm uma grande capacidade de fazer golos. Nós criamos as ocasiões. França tem três golos, dois de autogolo e um de penálti. É importante colocar as coisas em proporção. Estamos a melhorar e batemo-nos com uma das equipas mais fortes”, analisou.

Quanto à possível despedida de Pepe, o central disse que o companheiro vai falar “a seu tempo”, garantindo “que foi um orgulho enorme jogar ao lado do Pepe”.

Rúben Neves: “É o futebol, só uma equipa pode ganhar”

Na zona mista do Volksparkstadion, Rúben Neves destacou o crescimento da formação portuguesa ao longo do torneio. “A equipa cresceu bastante e hoje, num jogo em mostrámos melhor a nossa qualidade, caímos nos penáltis. É o futebol, só uma equipa pode ganhar. Demos o nosso melhor e isso deixa-nos de consciência tranquila”, admitiu o médio.