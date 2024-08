O resgate foi realizado no âmbito do patrulhamento costeiro vocacionado para a deteção de criminalidade transfronteiriça, a aeronave da Frontex, que detetou uma embarcação suspeita de transportar migrantes e monitorizou o seu trajeto, adianta a GNR em comunicado.

Após o alerta, foi ativada a intervenção da Lancha de Patrulhamento Costeiro (LPC) Bojador e os militares da GNR direcionaram de imediato a lancha “até ao alvo que se encontrava a uma distância de 90 milhas náuticas”.

“Foi intercetada uma pequena embarcação de fibra, com sete pessoas a bordo, tendo sido possível efetuar o seu resgate em condições de segurança”, refere a GNR, adiantando que “foi ainda possível apreender a embarcação e identificar o facilitador envolvido nesta entrada ilegal de pessoas em território europeu”.

Terminada a operação de resgate, a LPC Bojador deslocou-se até ao Porto de Cartagena com os sete migrantes a bordo, incluindo o facilitador, todos adultos e do género masculino, tendo sido entregues às autoridades competentes.

“Após o desembarque, a Guardia Civil verificou que pendia um mandado de detenção sobre o facilitador identificado, sendo que este tinha histórico de outras travessias ilegais, entre outros tipos de delitos cometidos em território espanhol, motivos pelos quais foi detido”, salienta a GNR.

Através da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras(UCCF), a GNR projetou a LPC Bojador na operação “Indalo 2024”, que decorre de 12 de junho a 07 de agosto de 2024, sob a égide da Agência da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira (FRONTEX), no âmbito da coordenação operacional nas fronteiras externas da União Europeia.

O objetivo principal desta operação é atuar na vertente da vigilância fronteiriça, controlo de fluxos de imigração irregular, combate à criminalidade transfronteiriça, reforço da cooperação europeia ao nível de Guarda Costeira e apoiar operações de busca e salvamento.

Desde 2021, a lancha Bojador participou em diversas missões de Busca e Salvamento, tendo contribuindo para a deteção e resgate de centenas de migrantes no Mediterrâneo, em cooperação com outras forças, nomeadamente com a Guardia Civil, em Espanha, e com a Guardia di Finanza e a Guarda Costiera, ambas de Itália, salienta a GNR.