A queixa apresentada por Imane Khelif junto da justiça francesa nomeia diretamente o fundador da Tesla, Elon Musk, e a criadora de Harry Potter, J.K.Rowling. Na passada sexta-feira, a recém-coroada campeã olímpica de boxe apresentou uma queixa por cyberbullying agravado e a justiça francesa já abriu uma investigação no departamento especializado em crimes de ódio.

O seu advogado, Nabil Boudi, relatou que a pugilista argelina tinha sido alvo de uma campanha “misógina, racista e sexista”, durante a sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris. Em causa estavam informações falsas que Khelif seria uma mulher transgénero ou intersexual e o seu combate contra mulheres cisgénero seria, por isso, injusto.

Já esta terça-feira, Boudi, sediado em Paris, declarou que a queixa menciona diretamente Elon Musk e J.K. Rowling, mas foi instaurada contra a rede social X (antigo Twitter). Sob a lei francesa, isto quer dizer que a queixa foi feita contra pessoas desconhecidas. “Assim garante-se que os procuradores têm toda a latitude para investigar toda a gente”, explicou o advogado à revista Variety.

Segundo esta queixa, o ex-Presidente Donald Trump ou o Youtuber Logan Paul podem, então, também ser visados pela investigação. “Trump tweetou, pelo que, esteja ou não nomeado na nossa queixa, vai ser inevitavelmente investigado pelos procuradores”, acrescentou Boudi.

Na terça-feira, a queixa, apresentada junto do Centro contra o Ódio Online da Procuradoria de Paris, foi enviada para o Gabinete Central contra Crimes contra a Humanidade e Crimes de Ódio e uma investigação oficial foi aberta. Em causa, estão acusações de “perseguição devido ao género, insultos públicos devido ao género, incitamento público à discriminação e insulto público devido à origem”, confirmaram os procuradores franceses à revista norte-americana.

Como explicou Boudi, a justiça francesa tem liberdade para construir um caso que pode incluir qualquer publicação feita na rede social X, desde que seja interpretada como “perseguição” e “insultos” à sua identidade de género ou à sua origem étnica de Imane Khelif. “Se o caso for a tribunal, todas essas pessoas serão julgadas”, notou o advogado.

Os insultos que ganharam mais visibilidade foram, precisamente os de Rowling e Musk, que contam respetivamente com 14,2 milhões e 194,4 milhões de seguidores e utilizam as suas páginas para partilhar vários conteúdos de caráter transfóbico.

Could any picture sum up our new men’s rights movement better? The smirk of a male who’s knows he’s protected by a misogynist sporting establishment enjoying the distress of a woman he’s just punched in the head, and whose life’s ambition he’s just shattered. #Paris2024 pic.twitter.com/Q5SbKiksXQ — J.K. Rowling (@jk_rowling) August 1, 2024

A escritora partilhou publicações em que se referia a Imane Khelif como “ele”, acusando a atleta de “bater em mulheres”, depois de esta ter derrotado Angela Carini em 46 segundos, num combate que a atleta italiana já confirmou ter sido justo.

O próprio dono do X partilhou uma fotografia de Angela Carini com a legenda “Homens não pertencem em desportos de mulheres” e respondeu com “Absolutamente.”. A publicação original enganosa foi feita por Riley Gaines, uma nadadora e ativista política norte-americana.

Men don't belong in women's sports #IStandWithAngelaCarini Let's get it trending ???? pic.twitter.com/ljlJJwE0hM — Riley Gaines (@Riley_Gaines_) August 1, 2024

Fora do X, Donald Trump também se referiu a Khelif como “ele”, num discurso em tom de troça sobre o ouro olímpico da pugilista, durante um comício no Montana. Também os políticos italianos Giorgia Meloni e Matteo Salvini criticaram a presença da atleta na competição feminina, apontando as “suas características genéticas masculinas”, uma acusação que foi negada pelo Comité Olímpico Internacional.

Sob esta chuva de críticas e acusações, Imane Khelif venceu todos os rounds em Paris e levou mesmo para casa o ouro olímpico. O seu treinador contou à Variety que lhe recomendou que se mantivesse afastada das redes sociais, de modo a não ver estas publicações. “Ela é tão inteligente e tem uma motivação incrível. Esta foi a vitória mais gratificante da minha carreira como treinador”, relatou Pedro Diaz.

Os mesmos sentimentos foram partilhados pela atleta, que endereçou a polémica depois de vencer. “Estou plenamente qualificada para esta competição. Sou uma mulher como qualquer outra. Nasci mulher, vivi como mulher e competi como mulher, não há dúvida sobre isto. [Os críticos] são inimigos do sucesso. Estes ataques dão um gosto especial ao meu sucesso“, afirmou Khelif aos jornalistas, na passada sexta-feira, já de medalha ao peito.

*Editado por Cátia Andrea Costa