A proximidade entre Donald Trump e Elon Musk continua a crescer. Esta segunda-feira, o candidato republicano declarou que, caso o magnata estivesse disponível para tal, queria que ele fizesse parte da sua administração, num possível regresso à Casa Branca.

A pergunta surgiu durante uma entrevista à Reuters, publicada na segunda-feira, em que o ex-Presidente norte-americano deixou várias propostas principalmente para o setor económico. Questionado diretamente sobre se estava a considerar Elon Musk para um possível cargo de conselheiro ou mesmo no executivo, Trump respondeu de forma positiva.

“Ele é um tipo muito inteligente. Eu estou de certeza. Se ele o fizesse [aceitasse o cargo], eu fá-lo-ia de certeza [o convite]. Ele é um tipo brilhante”, respondeu o candidato republicano.

O fundador da Tesla e da SpaceX sempre declarou preferir manter-se afastado da política. Contudo, mudou esta posição no mês passado, quando Donald Trump foi alvo de uma tentativa de assassinato. O dono do X recorreu a essa mesma rede social para partilhar um vídeo do momento e deixar uma mensagem inequívoca: “Apoio plenamente o Presidente Trump e espero que recupere rapidamente”.

Na semana passada, os dois conversaram em direto na rede social X, um momento que contou com mais de 18,8 milhões de participantes. Musk deixou elogios à forma como Trump reagiu à tentativa de assassinato, elogios que o republicano devolveu notando que é “o maior a fazer cortes”, referindo-se aos despedimentos para contrariar tentativas de greves dos trabalhadores.

Noutra ocasião o bilionário norte-americano já tinha apresentado propostas económicas para a campanha do republicano. Falando sobre o sucesso da Neuralink, Musk afirmou afirmou ter proposto a formação de uma comissão para diminuir as regulações de negócios, para estimular a eficiência e a inovação, facilitando o desenvolvimento de tecnologias de ponta como aquelas em que o magnata aposta.

A abertura de Donald Trump a incluir Elon Musk na sua administração é um pequeno passo que revela a proximidade dos republicanos a estas medidas. A constituição de uma segunda administração Trump exige, contudo, uma vitória nas eleições de novembro, numa corrida que, até agora, se está a revelar bastante equilibrada.

*Editado por Cátia Andrea Costa