Antes queria distância da política, agora não fala de outra coisa. As contradições e as batalhas de Musk no X

“Envolvo-me o menos possível em política” ou “preferia manter-me afastado da política.” As declarações são de Elon Musk e foram proferidas em 2015 e 2021, respetivamente. Em 2024, a posição do fundador da Tesla não podia estar mais distante. A política, seja dos EUA, do Reino Unido ou da Venezuela, tornou-se um dos seus temas prediletos.

As contradições já fazem parte do modus operandi do magnata sul-africano — ficaram bem visíveis no negócio do antigo Twitter. Chegou a desistir da compra, mas quando o caso chegou a tribunal mudou novamente de ideias. O negócio ficou fechado em outubro de 2022, após vários meses de polémica e litígio.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Defensor da liberdade de expressão e de uma quantidade reduzida de moderação nas plataformas online, Musk tem usado a rede social de forma aguerrida. Em vários casos, para entrar em confrontos. Com uma personalidade marcada pela “atração pelo caos”, como foi caracterizado na biografia de 2023, o dono do X está agora cada vez mais interventivo nas questões políticas. Nos EUA, já assumiu publicamente o apoio a Donald Trump, que vai entrevistar na próxima segunda-feira. Ao mesmo tempo, usa o antigo Twitter para criticar a campanha democrata perante os seus 193 milhões de seguidores.

Também já entrou em confronto com Nícolas Maduro devido ao resultado das eleições na Venezuela. Não ficou sem resposta e até recebeu um convite para uma luta. Na Europa, tem criticado o primeiro-ministro britânico Keir Starmer devido aos motins ligados ao ataque a três crianças em Southport, alegando que são usados dois pesos e duas medidas em relação ao tratamento de diferentes comunidades — algo que o governo rejeita. “A guerra civil é inevitável”, declarou Musk sobre Inglaterra. Declarações que o porta-voz de Starmer diz “não terem justificação”.

A tensão aumentou ao ponto de alguns deputados ingleses quererem chamar o empresário ao parlamento britânico para responder sobre o papel que as plataformas sociais estão a desempenhar na escalada de violência nestes motins. A Ofcom, o regulador dos media no Reino Unido, pediu esta semana para que as empresas de redes sociais assumam a responsabilidade de proteger os utilizadores de conteúdos perigosos. À Reuters, Adam Leon Smith, do órgão da indústria BCS, pediu ainda mais iniciativa à Ofcom. “Temos de chegar a uma altura em que um multimilionário estrangeiro dono de uma plataforma tenha de ter alguma responsabilidade quanto está a gerir uma rede de bots tóxicos que se tornou uma das principais fontes de desinformação e notícias falsas no Reino Unido.”

Musk “tem um grande poder mediático”, explica ao Observador John Wihbey, professor associado de inovação nos media e tecnologia na College of Arts, Media and Design da Northeastern University, que também foi consultor de pesquisa no Twitter de 2019 a 2021. Ao mesmo tempo, o empresário “pode definir as regras naquela que é (ainda) uma das plataformas mais importantes do mundo.”

Musk “dá visibilidade a teorias da conspiração e desinformação e ataca visões contrárias à sua”, acrescenta Rita Figueiras, investigadora na área da Comunicação Política e professora da Universidade Católica Portuguesa. Sem moderação no antigo Twitter e também com um dono que se mostra cada vez menos moderado nos confrontos dentro e fora dos EUA, os especialistas temem que a polarização possa dar impulso a “eventos no mundo real alavancados por desinformação”.

“O que torna Musk invulgar é o seu tom e abordagem”

Embora tenha nascido na África do Sul, praticamente toda a vida empresarial de Musk é feita nos Estados Unidos. Durante anos, disse que preferia manter-se afastado da política, intervindo pontualmente em questões ligadas aos seus interesses de negócio, explicou num evento da Vanity Fair em 2015. Em entrevistas, descreveu-se como “moderado”: liberal no que toca a questões sociais e conservador em temas fiscais.

Desde 2000 que Musk tem feito donativos nas presidenciais dos EUA. Tem um registo ambivalente, canalizando milhares de dólares para os democratas (mais concretamente para a campanha de Barack Obama, em 2008) como para os republicanos.