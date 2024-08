Israel recupera corpos de seis reféns, todos homens. Familiares culpam Netanyahu pelas mortes

Foi num túnel do Hamas, na cidade de Khan Younis, que os militares das Forças de Defesa de Israel (IDF) recuperaram, na última noite, seis corpos de reféns israelitas, que foram mortos na Faixa de Gaza ao longo das últimas semanas e meses. Os vários kibbutzs (ou comunidades) em redor do território palestiniano de onde os reféns foram raptados, a 7 de outubro, começaram a divulgar a chegada dos corpos durante a manhã desta terça-feira. Os seis corpos resgatados de Gaza são de homens, com idades entre os 35 e os 80 anos.

Foram recuperados, informaram depois as IDF, através de uma operação que envolveu várias forças e entidades: a Brigada de Pára-quedistas, a Unidade 504 (responsável pelas informações militares), o Corpo de Engenharia de Combate e o Shin Bet, os serviços secretos internos. Durante a operação, não se registaram combates. Segundo o Haaretz, a avaliação dos responsáveis militares é que os reféns foram mortos no túnel onde foram encontrados, tendo os seus captores fugido após os ataques israelitas, deixando os restos mortais para trás.

O destino da maior parte deste grupo de reféns não foi propriamente uma surpresa. O exército tinha anunciado, ao longo dos últimos dois meses, a morte de cinco desses cidadãos, todos com nacionalidade israelita: Chaim Peri, Yoram Metzger, Alex Dancyg, Nadav Popplewell e Yagev Buchshtab.

Só não era oficialmente conhecido o estado de Avraham Munder, acabando por se confirmar o pior. O homem, de 79 anos, seria também resgatado sem vida. Em cativeiro, terá sofrido torturas físicas e mentais durante meses, antes de ser morto, em março. Munder foi levado para Gaza juntamente com a mulher, Ruti, a sua filha, Karen, e o seu neto Ohad (de 9 anos) — sendo que o membro mais novo da família acabaria por ser libertado numa troca de reféns em novembro. O seu filho, Roee, foi morto no dia da incursão terrorista em Israel.

Ao Haaretz, um sobrinho de Munder disse que a família recebeu os últimos sinais de que o tio ainda estaria vivo em janeiro ou fevereiro deste ano. “Esta manhã, os militares telefonaram-nos e disseram-nos que ele estava morto, que tinham recuperado o corpo e que este estava a caminho de Israel”, sublinhou, apontando o dedo ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. “O sangue está nas mãos de Netanyahu. Ele teve tantas oportunidades para os trazer [de volta] e, se quisesse, eles estariam aqui. Este caso só vem sublinhar a urgência e a necessidade de libertar todos os que lá estão vivos. Não quero mais corpos”, realçou Shahar Mor.

O filho de Alex Dancyg, que morreu em cativeiro e cujo corpo foi recuperado esta segunda-feira, ataca também governo de Netanyahu, acusando-o de “escolher abandonar os reféns para sobreviver”. Em declarações ao canal público Kan, citadas pelo The Times of Israel, o filho recorda os testemunhos de reféns libertados que afirmam que o seu pai estava em boas condições nos primeiros meses de cativeiro. “Ele e todos os reféns podiam ter sido trazidos de volta”, acusa. “Netanyahu preferiu sacrificar os reféns. O karma vai julgá-lo e ele vai pagar por isso, e bem caro”, assegura Mati Dancyg.