É na Doca da Marinha que entre os dias 3 a 6 de outubro vão desembarcar o marisco e o peixe das águas portuguesas para dar mote ao mais recente festival de Lisboa. Chama-se Heróis do Mar e vem fazer daqueles protagonistas, com banquetes e aulas e cozinha ao vivo, pelas mãos de 20 chefs. Do elenco nacional estão José Avillez, João Oliveira e Marlene Vieira enquanto que, do internacional, fazem parte Quique Dacosta, Rafael Costa e Silva e Moreno Cedroni.

Em estreia, a 1.ª edição do Heróis do Mar reúne 10 restaurantes da Grande Lisboa para dar ainda mais sabor ao evento — como As Esquinas, Epur, Maré, Kanasawa, Pica Pau e Plano — e apresenta um programa que ao longo de quatro dias promove cerca de 50 ações, entre aulas e cozinha ao vivo, tertúlias, provas comentadas com Vinhos de Lisboa, mercado de produtos gourmet e tradicionais e concertos dos GNR, Matias Damásio, Malu Magalhães e Lura.

O festival conta ainda com os Banquetes. Todos os dias estão planeados jantares e almoços especiais preparados por duplas de chefs: no dia 3, juntam-se André Lança Cordeiro (Essencial, Lisboa) e Moreno Cedroni (La Madonnina del Pescatore, Marzocca) para um jantar às 19h00; no dia 4, João Oliveira (Vista, Portimão) e Rafael Costa e Silva (Lasai, Rio de Janeiro) às 19h00; no dia 5, Marlene Veiria (Marlene, Lisboa) e Matheus Vieira Alves (Brasil) às 13h José Avillez ( Belcanto, Lisboa) e Quique Dacosta (Quique Dacosta, Dénia) a partir das 18h15; e no dia 6 Justa Nobre (O Nobre, Lisboa) e Vítor Adão (Plano, Lisboa) para um almoço às 13h00.

O bilhete diário para o Heróis do Mar tem o valor de cinco euros e os banquetes têm o valor de 150 euros, exceto a dupla Avillez e Quique Dacosta, por 250 euros. A programação completa e os bilhetes podem ser consultados na página oficial do evento.