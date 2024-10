Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Depois dos líderes dos Estados Unidos da América, Reino Unido, França, Itália e Alemanha, chega finalmente a vez do parlamento ucraniano conhecer o “plano de vitória” de Volodymyr Zelensky, esta quarta-feira. No dia seguinte, o Presidente da Ucrânia vai viajar para Bruxelas para o apresentar também ao presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Apesar de ainda não ter revelado todos os detalhes, o chefe de Estado ucraniano menciona um total de quatro medidas a serem implementadas ainda antes do fim do ano e outra num cenário pós-guerra. De acordo com Zelensky, são estes cinco pontos que vão assegurar o triunfo da Ucrânia no conflito com a Rússia, e a sua implementação depende única e exclusivamente da disponibilidade dos aliados a quem o está a apresentar.

David Arakhamia — líder da bancada parlamentar do Partido Servo do Povo, de Zelensky — explicou ao The Kyiv Independent que não espera uma apresentação integral do plano durante a sessão parlamentar de quarta-feira. “Creio que apenas uma parte do plano será divulgada aos deputados, enquanto que a outra será dada a conhecer apenas aos líderes partidários”, afirmou Arakhamia, adicionando que só depois desta sessão é que os cidadãos terão acesso ao documento. A concretização do plano não necessita de aprovação parlamentar, relembra o político Volodymyr Fesenko, indicando que o propósito desta apresentação se rege apenas pelo interesse público.

O “plano” de Zelensky ia ser divulgado aos líderes europeus numa reunião na base de Ramstein, na Alemanha, mas esta acabou por não se concretizar depois de Joe Biden ter cancelado a sua visita à Europa, devido ao Furacão Milton. Com isto, o Presidente da Ucrânia, ao longo da última semana, deslocou-se às residências oficiais de Keir Starmer, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni e Olaf Scholz, para cumprir o propósito que tinha delineado para o encontro em solo alemão. Para o encontro em Bruxelas com Charles Michel, foi o próprio presidente do Conselho Europeu que estendeu o convite a Volodymyr Zelensky, para apresentar o seu “plano” em plena conferência do Conselho, conforme anunciado na rede social X.

I have invited President @ZelenskyyUa to the European Council summit on Thursday, 17 October to take stock of the latest developments of Russia’s war against Ukraine and present his victory plan. — Charles Michel (@CharlesMichel) October 15, 2024

O primeiro a conhecer o “plano de vitória” foi Joe Biden, depois da visita de Zelensky aos EUA para a Assembleia Geral das Nações Unidas no fim de setembro. Nesta mesma viagem, o chefe de Estado ucraniano também se reuniu com os dois candidatos à Casa Branca, a vice-Presidente Kamala Harris e Donald Trump.