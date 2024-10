António Costa vai receber o prémio da paz da UNESCO Félix Houphouët-Boigny, um galardão que já foi atribuído, no passado, a nomes como Nelson Mandela ou o antigo Presidente norte-americano Jimmy Carter.

Para justificar a decisão, anunciada em comunicado, o júri elogia a “perseverança do compromisso com a paz” que reconhece ao próximo presidente do Conselho Europeu, destacando a capacidade de diálogo e a “defesa do diálogo e do multilateralismo” levadas a cabo por Costa.

“Num mundo fragmentado, que enfrenta imensos desafios, precisamos de líderes políticos que estejam empenhados e convictos na construção de uma paz duradoura”, defende a instituição, que entregará em data a definir o prémio a Costa.

“Decidimos atribuir este prémio ao primeiro-ministro António Luís Santos da Costa, pelo seu trabalho de uma vida e pela consistência com que manteve, no seu papel de líder político, um comprometimento para com a paz e a promoção dos países em desenvolvimento”, anunciou ainda Michel Camdessus, vice-presidente do júri e antigo diretor administrativo do Fundo Monetário Internacional, numa declaração citada pela Lusa.

No site da UNESCO dedicado ao prémio explica-se que 120 países defenderam, em 1989, uma resolução adotada de forma “unânime” pelos estados-membros da UNESCO com o objetivo de “criar um prémio internacional pela procura da paz”. “O prémio procura homenagear indivíduos vivos e instituições públicas ou privadas que tenham dado um contributo significativo para promover, procurar, salvaguardar ou manter a paz” nos termos da ONU e da UNESCO.

O prémio é atribuído de dois em dois anos, tendo a última homenageada sido a ex-chanceler alemã Angela Merkel, e tem um valor de 150 mil dólares (137 mil euros), segundo as informações disponíveis no site.