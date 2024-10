O bilionário Elon Musk entregou mais dois prémios de um milhão de dólares (924 mil euros) a eleitores registados para presidenciais nos estados norte-americanos de Michigan e Wisconsin.

O canal de televisão CNN noticiou que estes são os primeiros prémios do chamado “super PAC pró-Donald Trump”, depois de ter sido noticiado na quarta-feira que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos tinha advertido que estes sorteios “diários” podem violar as leis eleitorais federais que proíbem pagamentos a eleitores registados.

Um comité de ação política (PAC) e um super PAC são organizações privadas que têm como objetivo ajudar ou influenciar eleições e encorajar ou desencorajar a adoção de certas leis nos EUA através do investimento de dinheiro.

O proprietário da rede social X e CEO da Tesla e da SpaceX comprometeu-se no passado fim de semana a dar até um milhão de dólares (cerca de 924 mil euros) por dia, aleatoriamente e até a 5 de novembro, aos eleitores do Arizona, da Pensilvânia, da Carolina do Norte, da Geórgia, do Michigan, do Nevada e do Wisconsin.

A CNN indicou que Musk, depois de lançar o sorteio do super PAC, nomeou um vencedor por dia, até quarta-feira, quando nenhum foi anunciado. No entanto, um dia depois, dois vencedores foram anunciados na X.

Andy from Holly Springs, NC received $1M for signing our petition to support the Constitution, which just surpassed 1 MILLION Signatures

Every day until Election Day, a person who signs will be selected to earn $1M as a spokesperson for America PAC

SIGN: https://t.co/TMeyWUhbrH pic.twitter.com/25vGfwawsy

— America (@america) October 23, 2024