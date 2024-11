Siga aqui o nosso liveblog que acompanha o conflito no Médio Oriente

O organismo militar israelita responsável pela gestão dos assuntos civis em Gaza (Cogat) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciaram esta quarta-feira a retirada de cerca de 230 doentes e seus familiares do enclave palestiniano.

Os doentes saíram de Gaza de autocarro através do posto de passagem de Kerem Shalom, no sudeste do território, e foram transportados para os Emirados Árabes Unidos e Roménia desde o aeroporto de Ramon, perto do mar Vermelho, explicou o Cogat, uma organização dependente do Ministério da Defesa israelita. Esta transferência decorreu em cooperação com os Emirados, a União Europeia (UE) e a Organização Mundial de Saúde (OMS), acrescentou a organização, em comunicado.

Segundo o Cogat, este é o maior número de doentes e dos seus familiares, incluindo crianças, que foram autorizados a utilizar o posto de passagem de Kerem Shalom “nos últimos meses”. A OMS indicou que 84 doentes seriam retirados para os Emirados e seis para a Roménia, estimando, no entanto, entre 12.000 e 14.000 o número de doentes que necessitam de ser transportados para fora do enclave.

Antes do encerramento do ponto de passagem de Rafah pelos israelitas, em 6 de maio de 2024, quase 4.700 doentes puderam ser retirados de Gaza, com a ajuda em particular da OMS, indicou na terça-feira o médico Rik Peeperkorn, chefe da agência da ONU nos Territórios palestinianos.

“Mas desde então, apenas 282 doentes foram retirados de Gaza“, e a grande maioria destes foi para os Emirados Árabes Unidos, acrescentou.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada em 7 de outubro de 2023 pelo ataque sem precedentes executado pelo Hamas contra Israel, que resultou na morte de 1.206 pessoas, sobretudo civis, segundo uma contagem da agência France-Presse (AFP) baseada em dados oficiais israelitas, incluindo reféns mortos ou mortos em cativeiro.

A ofensiva de retaliação de Israel em Gaza fez 43.391 mortos, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas, considerados fiáveis pela ONU. Pelo menos 102.347 pessoas ficaram também feridas, segundo a mesma fonte.