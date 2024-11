Siga aqui o liveblog sobre a situação política nos Estados Unidos

A campanha eleitoral norte-americana já terminou, mas os ataques à vida de Donald Trump e as tentativas de interferência iraniana continuam a marcar o pós-eleições. O Departamento de Justiça dos EUA apresentou esta sexta-feira acusações criminais contra três homens por terem feito parte de uma alegada conspiração iraniana frustrada para matar o Presidente eleito, antes das eleições desta semana.

Um dos homens, Farhad Shakeri, é um cidadão iraniano e está acusado de coordenar um plano para vigiar e, em última instância, matar Donald Trump. Shakeri cresceu nos Estados Unidos e, depois de ter sido preso e cumprido 14 anos de pena, foi deportado para o Irão, o que lhe permitira facilitar contactos de operacionais em solo norte-americano com as Brigadas da Guarda Revolucionária Iraniana (IRGC). É o caso dos outros dois detidos, Carlisle Rivera e Jonathon Loadholt, que terão sido recrutados para operacionalizar o plano depois de terem conhecido Shakeri na prisão, nos EUA. Para além de Trump, as IRGC também teriam como alvo jornalistas críticos de Teerão, residentes nos Estados Unidos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Esta rede estaria a operar pelo menos desde o início do ano, visando cidadãos norte-americanos — alguns com origem iraniana –, mas também israelitas. O plano para matar Donald Trump terá sido transmitido a Shakeri a 7 de outubro de 2024, segundo o próprio relatou em declarações às autoridades norte-americanas, nas quais garantiu que nunca pretendeu apresentar um plano no prazo definido pelas IRGC.

O enredo – cujas acusações foram reveladas poucos dias após a vitória de Trump sobre a democrata Kamala Harris – reflete o que o diretor do FBI, Christopher Wray, descreveu como “tentativas contínuas e descaradas” do Irão para atingir funcionários do Governo norte-americano, bem como outras figuras políticas, incluindo Trump, em solo norte-americano. Wray prometeu que o trabalho para investigar e travar as interferências iranianas na política norte-americana vai continuar.

Rivera e Loadholt foram detidos esta quarta-feira em Nova Iorque e já foram presentes a um juiz, que decidiu que vão ficar em prisão preventiva até ao julgamento. Já Shakeri, o líder da célula que estará no Irão, continua a ser procurado pelo FBI, responsável pela investigação.

Shakeri, Rivera e Loadholt estão acusados de homicídio por encomenda, conspiração para cometer homicídio e conspiração para branqueamento de capitais. Se forem julgados e condenados, os crimes podem incorrer numa pena cumulativa de 40 anos de prisão. Shakeri é ainda acusado de conspiração para abastecer e abastecimento a uma organização terrorista estrangeira e conspiração para violar as sanções contra o governo do Irão, três crimes punidos com 20 anos de prisão cada um.