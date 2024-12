Dois homens e uma mulher, com idades entre os 43 e os 61 anos, foram detidos esta segunda-feira em Torre de Moncorvo pelo alegada prática do crime de lenocínio neste concelho do distrito de Bragança, anunciou a GNR.

“No decorrer de uma investigação que já decorria há cerca de um ano pelo crime de lenocínio, os militares da GNR conseguiram identificar uma rede organizada nos distritos de Bragança e Guarda que se dedicava ao crime de lenocínio em vários estabelecimentos destes distritos”, indicou a GNR, em comunicado.

Segundo a GNR, na ação designada por “Operação Hímeros”, “foi possível ainda apurar que os suspeitos procediam ao recrutamento, incentivo e favorecimento do exercício da prostituição em três estabelecimentos nos concelhos de Aguiar da Beira, Seia e Torre de Moncorvo”.

No seguimento das diligências policiais, foi dado cumprimento a três mandados de detenção e a 16 mandados de busca, 11 domiciliárias e cinco não domiciliárias (em veículos e estabelecimento comercial), culminando na detenção dos três suspeitos e na apreensão de 12.728 euros em numerário, cinco telemóveis, um ‘tablet’, três sistemas de videovigilância e diversos artigos e documentos relacionados com a prática do crime.

Os três detidos, um deles com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, serão presentes na terça-feira no Tribunal Judicial de Torre de Moncorvo para aplicação das medidas de coação.

A operação policial contou com o reforço dos militares dos Postos Territoriais de Alfândega da Fé, Torre de Moncorvo e Vila Flor, dos Núcleos de Investigação Criminal (NIC) de Bragança, Mirandela, Miranda do Douro, Seia e Gouveia, do Núcleo de Apoio Operativo (NAO) de Bragança, dos Destacamentos de Intervenção (DI) de Bragança, Guarda e Viseu e ainda de militares da Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras (UCCF).