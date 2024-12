Pedro Nuno Santos acusa Montenegro de "descaramento" e "vergonha": "Ninguém no PS faz acordos com o Chega"

O discurso de Luís Montenegro no jantar de Natal do grupo parlamentar do PSD foi o menu ideal para o PS servir no seu próprio encontro natalício. Pedro Nuno Santos não foi de meias-palavras e considerou que, ao primeiro-ministro, “faltou vergonha e descaramento” quando decidiu fazer uma “associação do PS com o Chega”. Sem amarras após a viabilização do Orçamento do Estado da AD, o secretário-geral do PS devolveu as críticas e assegurou que é o PSD que tem um “acordo com o Chega” nos Açores e na Madeira.

“O primeiro-ministro decidiu fazer uma intervenção que desrespeitou profundamente o Parlamento e a democracia parlamentar”, começou por referir Pedro Nuno Santos, já depois de Carlos César e Alexandra Leitão também não terem deixado escapar o tema do Chega e o que consideram uma aproximação do PSD ao partido de Ventura.

Pedro Nuno Santos provocou (“admito que o primeiro-ministro esteja zangado com o povo português por não ter tido mais do que 29% dos votos”) e deu uma curta lição sobre o trabalho parlamentar para assegurar que o PS só fez “aquilo que compete fazer e que continuará a fazer: escrutinar, fiscalizar a ação do Governo e apresentar iniciativas legislativas”. Pelo meio, ainda deixou mais uma provocação no ar, ao dizer que Montenegro “tem uma relação distante com o Parlamento” e não só: “Também tem uma relação distante com o Presidente da República.”

Seja como for, para Pedro Nuno Santos, que mediu as palavras, a “vergonha e descaramento” de Luís Montenegro esteve “exatamente na associação do PS ao Chega”. “Não há partido político em Portugal mais distante do Chega do que o PS. Nenhum partido político em Portugal combate mais o Chega do que nós”, salienta Pedro Nuno Santos, assegurando que os socialistas não apresentaram ou aprovaram nenhuma proposta que fizesse parte da “agenda da extrema-direita”. Mais: garantiu que o Governo pretende “disputar com o Chega território eleitoral”.

E garantiu que o PS não se está a “integrar” ou sequer a “apropriar-se” de nenhuma proposta do Chega — ao contrário do que diz que “o Governo tem feito”. “A extrema-direita não entra no Governo só quando se fazem acordos governativos”, defendeu, apontando que Montenegro o fez com a Lei da Imigração ou como tratou de forma “panfletária” o tema da segurança e recordando a maneira como o Congresso do PSD se levantou em reação ao tema das aulas de cidadania.

E se Montenegro aproveitou a moção de censura ao Governo regional da Madeira para associar o PS ao Chega, Pedro Nuno Santos respondeu na mesma moeda, responsabilizando o PSD pelos acordos tanto na Madeira como nos Açores. Assegurou que o PS foi “coerente” em aprovar a moção porque sempre esteve contra o Executivo regional do PSD e CDS e considerou “extraordinário” que o primeiro-ministro fale naqueles moldes, quando “fez um acordo com o Chega” que permitiu que Albuquerque fosse legitimado — o programa regional do Governo regional da Madeira passou com três abstenções de deputados do Chega.

“Fez um acordo com o Chega na Madeira e fez um acordo com o Chega nos Açores. Ninguém no PS faz acordos com o Chega”, sublinhou.

Pedro Nuno Santos enumerou uma lista de críticas a Luís Montenegro e ao Governo, reiterou que os sociais-democratas são “incapazes de resolver os problemas do SNS” e que o Governo é “incompetente e sem credibilidade”, designadamente no caso dos números apresentados na saúde e educação. “O problema é a incapacidade de perceber a diferença entre um anúncio, um powerpoint e a governação; entre a adoção de medidas conjunturais e a resolução de um problema estrutural. O que isto nos mostra é que o Governo não resolveu nenhum problema estrutural”, acusou o líder socialista, que aponta a um “Governo [que] é incompetente e manipula os dados e os factos para mascarar o insucesso da sua política”.

Antecipando um ano impossível de “ignorar”, em que haverá eleições autárquicas e logo no início de 2026 presidenciais, Pedro Nuno Santos prometeu não dar qualquer espaço a Luís Montenegro, com promessas de que o PS vai “fiscalizar de forma firme” e “apresentar propostas”, nomeadamente no “combate contra a desvalorização do Estado Social” que, disse, “está em curso”, mas também “contra a incompetência e capacidade do Governo e pela transformação da economia portuguesa”.

E bem no fim do discurso, antes de se sentar numa mesa onde também marcou presença o presidente honorário do PS, Manuel Alegre, Pedro Nuno Santos fez questão de recordar que “o líder do PSD fez o discurso que fez sobre um partido que ainda há poucas semanas teve o sentido de responsabilidade de Estado e viabilizar o Orçamento do Estado” — e sem o qual a AD não teria visto o documento aprovado.