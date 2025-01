O Presidente dos EUA, Joe Biden, revelou, esta quinta-feira, que o autor do ataque em Nova Orleães, que matou, pelo menos, 15 pessoas, publicou vídeos nos quais admitia ter sido inspirado pelo Estado Islâmico.

“Poucas horas antes do ataque, publicou vídeos nas redes sociais indicando que foi inspirado” pelo Estado Islâmico, referiu Biden, que precisou ter recebido esta informação do FBI.

Num breve discurso a partir da residência de Camp David, perto de Washington, Biden disse que os vídeos revelam também que o autor do crime tinha “vontade de matar”.

O Presidente dos EUA referiu ainda que a polícia federal está a investigar se este ataque está ligado à explosão de um Tesla em frente ao hotel do Presidente eleito Donald Trump, em Las Vegas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Até ao momento, não foram reveladas provas de que os dois ataques estejam relacionados. O número de mortos no ataque em Nova Orleães, nos Estados Unidos da América, subiu para 15, segundo um novo balanço do FBI.

O FBI não acredita que o autor do ataque em Nova Orleães, identificado como um cidadão norte-americano e veterano do exército de nome Shamsud Din Jabbar, tenha sido o “único responsável” e pediu ajuda à população para localizar outras pessoas ligadas ao crime.

“Foi identificada uma bandeira do ISIS [Estado Islâmico] no veículo e o FBI está a trabalhar para determinar as possíveis associações e afiliações do sujeito com organizações terroristas”, revelou a polícia federal, em comunicado.

Na quarta-feira de madrugada (pelas 03h00 na hora local), um homem lançou o veículo que conduzia contra uma multidão no movimentado Bairro Francês da cidade de Nova Orleães, no sul dos Estados Unidos. Pelo menos 15 pessoas morreram, para além do atacante, e mais de 30 ficaram feridas.

[Já saiu o terceiro episódio de “A Caça ao Estripador de Lisboa”, o novo Podcast Plus do Observador que conta a conturbada investigação ao assassino em série que há 30 anos aterrorizou o país e desafiou a PJ. Uma história de pistas falsas, escutas surpreendentes e armadilhas perigosas. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube. E pode ouvir aqui o primeiro episódio.]

O FBI está a investigar este ataque “como um possível ato de terrorismo”.

O ataque aconteceu durante as celebrações do Ano Novo e quando a cidade também se enchia de gente para o Sugar Bowl, um jogo de futebol americano universitário que se realiza, esta quinta-feira, com a presença de milhares de pessoas.

Os meios de comunicação social norte-americanos citaram várias testemunhas segundo as quais um camião se dirigiu a alta velocidade contra a multidão, tendo o condutor saído e começado a disparar uma arma e a polícia respondido aos tiros.

Informações citadas pelas agências de notícias dão conta de que dois polícias foram baleados e ficaram feridos.

As condenações a nível internacional têm-se multiplicado, com o Governo português a expressar solidariedade para com os cidadãos da cidade e com os norte-americanos em geral.