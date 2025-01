Aquilo que começa como “convicção” logo termina como certeza. Manuel Castro Almeida, Ministro Ajunto da Coesão Territorial, não tem dúvidas que Luís Marques Mendes vai ser candidato a Belém nas presidenciais de 2026.

“Tenho a convicção de que ele vai ser candidato. Aliás, até posso dizer de outra forma, acho mesmo que vai ele vai ser candidato”, afirma numa entrevista ao jornal Nascer do Sol, publicada esta sexta-feira. “Não quer dizer que o vá anunciar agora nas próximas semanas, é muito cedo, mas ele vai ser candidato. Ele vai ser candidato”, repete.

Para Castro Almeida, o nome do comentador da SIC “encaixa na perfeição nos critérios definidos na moção de estratégia que o líder do partido [PSD] fez aprovar no Congresso, encaixa na perfeição…”. “É o que encaixa melhor e cumpre melhor os requisitos definidos e tem melhores condições de exercer bem a função”, assegura, dizendo falar na “condição de militante” do PSD.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Questionado sobre se Marques Mendes tem condições de vencer as eleições presidenciais do próximo ano, o governante garante que sim, relevando não o papel do social-democrata enquanto comentador — “ele é muito falado como comentador, mas não é isso que faz dele um bom candidato” —, mas a experiência política. “É muito difícil encontrar alguém que tenha tanta experiência política no Governo, como deputado, como líder parlamentar, como presidente do PSD, como conselheiro de Estado ao longo de mais de dez anos”, diz. “Ele tem uma experiência política invulgar e essa experiência política é fundamental para fazer pontes, formular consensos, imperativo sobretudo para evitar crises políticas”, continua.

Esta não é a primeira vez que Manuel Castro Almeida, um dos ministros mais próximos de Marques Mendes, lança o ex-líder para Belém. O ministro Adjunto já dissera em outubro, em entrevista ao Diário de Notícias, que “veria com excelentes olhos [uma candidatura de Luís Marques Mendes]. Tem hoje uma imagem e um suporte que vai muito para lá do eleitorado do PSD. Tem dado sinais de grande independência e uma capacidade de análise que lhe dão apoio de muitas pessoas fora do partido originário.”

Marques Mendes nunca deu uma resposta direta sobre uma candidatura presidencial, mas tem deixado pistas e garante que está “cada vez mais próximo” de uma decisão.