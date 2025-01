Os graves incêndios que estão a provocar o caos na cidade de Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia, obrigaram à evacuação de uma parte significativa da cidade. Entre as mais de 30 mil pessoas que receberam ordens para sair das suas casas encontram-se dezenas de celebridades da televisão americana e do cinema de Hollywood, bem como a ainda vice-presidente dos EUA, Kamala Harris.

Com origem numa zona florestal junto ao bairro costeiro de Palisades, na zona ocidental de Los Angeles, o incêndio está a afetar uma zona conhecida por ser o bairro residencial que reúne as mansões de algumas das mais conhecidas celebridades norte-americanas. No bairro de Palisades, de acordo com a Reuters, o preço médio de uma casa é de 4,5 milhões de dólares (cerca de 4,3 milhões de euros).

Também a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, vive na zona, no bairro vizinho de Brentwood, e a sua casa está abrangida pela mais recente ordem de evacuação, confirmou esta quarta-feira o porta-voz de Haris, Ernesto Apreza, através de uma publicação no X (antigo Twitter).

Last night, the Vice President's neighborhood in Los Angeles was put under an evacuation order. No one was in her home at the time. She and the Second Gentleman are praying for the safety of their fellow Californians, the heroic first responders, and Secret Service personnel. — Ernie Apreza (@ErnestoApreza46) January 8, 2025

“Na noite passada, o bairro da vice-presidente em Los Angeles foi colocado sob uma ordem de evacuação. Ninguém estava na casa nessa altura”, confirmou Apreza. Também através daquela rede social, a própria vice-presidente dos EUA (que já foi procuradora-geral e senadora no estado da Califórnia) confirmou estar a acompanhar de perto os desenvolvimentos do incêndio em Los Angeles e apelou a todos os residentes da cidade que cumpram as ordens das autoridades.

Segundo a Reuters, várias celebridades do mundo da televisão e do cinema também se viram obrigadas a cumprir as ordens de evacuação e a sair das suas casas.

A multipremiada atriz Jamie Lee Curtis, por exemplo, revelou no Instagram que a sua casa estava no caminho das chamas, admitindo não saber se a casa resistiu ou não ao fogo. Na publicação, em que disse estar com a família num lugar seguro, a atriz que recebeu um Óscar em 2023 reconheceu que muitos dos seus amigos iriam perder a sua casa e deixou um apelo para que, no meio de uma situação “terrível”, as pessoas se limitassem a divulgar factos, de modo a evitar “relatos contraditórios” sobre a situação.

Entre as celebridades afetadas pelo incêndio incluem-se ainda o ator James Woods, que revelou à CNN que estava “no epicentro do fogo quando começou” e descreveu a situação caótica como “um inferno”, e a atriz Mandy Moore, célebre pela sua participação na série “This Is Us”, que revelou no Instagram não ter a certeza se a sua casa sobreviveu.

O ator Mark Hamill, famoso por ter desempenhado o papel de Luke Skywalker na saga “Guerra das Estrelas”, também foi afetado pelo incêndio. Na noite de terça-feira, Hamill revelou no Instagram que tinha deixado a sua casa em Malibu (nas proximidades do incêndio) por volta das 19h, “tão à última hora que já havia pequenos fogos dos dois lados da estrada” quando chegou à autoestrada. Pelas 20h15, Mark Hamill já tinha chegado à casa da sua filha Chelsea em Hollywood. “É o incêndio mais horrível desde 1993. Fiquem seguros”, escreveu.

Quem perdeu mesmo a casa foi o casal Spencer Pratt e Heidi Montag, conhecidos concorrentes do reality-show americano The Hills. Através do Tik Tok, Pratt revelou imagens do incêndio a consumir a sua propriedade.