A Sony aproveitou a edição de 2025 do Consumer Electronics Show (CES), em Las Vegas, para revelar a versão definitiva do seu primeiro automóvel, o Afeela 1, uma berlina eléctrica com as dimensões de um Model S da Tesla (4,9 metros), que foi concebido e vai ser fabricado a meias com a Honda. Isto porque a empresa japonesa criou uma joint-venture com os conterrâneos da Honda, juntando a tecnologia dos primeiros com a capacidade de produção e o know-how dos segundos, para fundar a Sony Honda Mobility Inc, destinada a produzir baterias para modelos eléctricos e fabricar uma gama de veículos sob a marca Afeela.

O Afeela 1 é uma berlina familiar sem grandes traços distintivos, que deverá começar a ser entregue a clientes em meados de 2026. Mas a apresentação no CES serviu não só para anunciar o arranque das pré-encomendas, como também o preço das duas primeiras versões a fabricar do novo modelo, que oferecerá o Afeela 1 Signature por 102.900 dólares (cerca de 100.000€), para em 2027 começarem as entregas do Origin, que arranca nos 89.900 dólares (87.300€).

O interior da berlina Afeela, com um generoso espaço interior

Apesar da reputação de ambas as empresas desta joint-venture, ainda que não possuam grande experiência no capítulo dos veículos eléctricos, o Afeela 1 é tudo menos menos barato. Ainda não são conhecidos o nível de potência, a capacidade de aceleração ou a velocidade máxima, com a Sony/Honda a revelar para já apenas a autonomia, que não impressiona, ao estar limitada a 483 km (300 milhas) entre recargas, de acordo com o método norte-americano EPA.

Segundo este mesmo método, a berlina a bateria que mais vende neste segmento, o Model S AWD, com 670 cv, reivindica 647 km de autonomia (402 milhas), sendo proposto por 73.490 dólares, com o Model S Plaid (1020 cv, 322 km/h e 560 km de autonomia) a ser transaccionado por 88.490 dólares. Isto torna o Afeela 1 substancialmente mais caro do que a referência do segmento, e até mesmo face ao Lucid Air, pelo que o desafio da Sony/Honda pode ser mais difícil do que parece.

O Afeela vai oferecer todo o manancial de trunfos tecnológicos da Sony, em matéria de entretenimento

De momento, as pré-encomendas estão abertas para estas duas primeiras versões do Afeela 1, mas apenas na Califórnia, sendo de prever que, em breve, sejam alargadas ao resto do mercado norte-americano. A chegada à Europa não foi ainda confirmada, o que dependerá da procura e da capacidade de produção instalada, que também não foi anunciada. Veja em baixo a apresentação do Afeela no CES.