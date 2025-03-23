Num evento organizado na Bélgica, a Toyota revelou a estratégia que reserva para o mercado do Velho Continente no que respeita aos veículos eléctricos. Depois de inovar na adopção das mecânicas híbridas, o construtor japonês ficou claramente para trás na tecnologia e na produção de modelos 100% a bateria, com uma gama que oferece apenas um eléctrico, muito abaixo das soluções propostas pelos concorrentes directos. Mas isto está em vias de mudar, tanto mais que importa respeitar os limites europeus para as emissões de CO 2 , pelo que o construtor nipónico, de uma assentada, melhorou o eléctrico bZ4X e revelou mais dois modelos, o Urban Cruiser e o C-HR+, mais pequenos e acessíveis do que o bZ4X, o primeiro (e até aqui o único) eléctrico da Toyota.

O bZ4X é o SUV eléctrico que representa a marca no segmento D, com o seu comprimento de 4,69 metros e uma distância entre eixos de 2,85 metros, modelo que vai usufruir de um upgrade em 2025 em matéria de variedade de versões — introduzindo mesmo uma mais acessível —, além de incrementos da potência e na autonomia. Pode ler aqui tudo o que vai mudar no maior eléctrico do fabricante nipónico. Mas se este é, para já, o eléctrico topo de gama da Toyota, haverá certamente mais apetência no mercado europeu (e português) para os outros dois modelos a bateria, também eles SUV, mas integrados nos segmentos B e C.

Urban Cruiser é um nome velho num eléctrico novo

Para o segmento B-SUV, onde vai enfrentar modelos como o Peugeot E-2008 e o Kia EV3, a Toyota concebeu o Urban Cruiser, um modelo integralmente novo que recupera a denominação de um pequeno monovolume que chegou à Europa em 2009 e desapareceu cinco anos depois. O novo Urban Cruiser adapta-se à moda dos SUV, evoluindo a partir do conceito monovolume, hoje menos popular, e tem como base o e-Vitara, o SUV a bateria que a Toyota desenvolveu para a Suzuki.

O Urban Cruiser será o eléctrico mais barato da gama Toyota 5 fotos

As semelhanças entre o B-SUV da Toyota e o da Suzuki são evidentes, com o novo modelo a reclamar um comprimento de 4,285 m e uma distância entre eixos de 2,640 m. Ambos recorrem a baterias com a química LFP (fosfato de ferro-lítio), com menor densidade energética, mas com custos inferiores, oferecendo duas capacidades distintas. A versão mais acessível, com 144 cv, estará associada a um acumulador com 49 kWh, enquanto a bateria maior reivindica uma capacidade de 61 kWh e alimenta um motor com 174 cv, sempre com tracção à frente. Será ainda proposta uma versão com quatro rodas motrizes, que associa a bateria maior ao motor com 174 cv à frente, instalando atrás outra unidade com apenas 65 cv, não para fazer disparar a potência total, que sobe apenas para 184 cv, mas sim para garantir tracção em pisos escorregadios. O Urban Cruiser eléctrico estará à venda em 2026, desconhecendo-se ainda os preços, com a garantia que serão mais acessíveis do que o bZ4X, mesmo com a nova versão com a bateria de 57,7 kWh, que deverá ser proposto bem abaixo dos 40 mil euros.

C-HR+ é um eléctrico cuja denominação pode enganar

Com o bZ4X a representar a Toyota entre os SUV eléctricos do segmento D e o Urban Cruiser entre os modelos a bateria que perseguem a liderança no segmento B, o segmento C, o mais importante no mercado europeu, fica confiado ao novo C-HR+. Mas se pensa que o sinal “+” é um mero pormenor e este C-HR+ é apenas a versão eléctrica do popular C-HR, disponível como híbrido e híbrido plug-in, está enganado. Apesar das óbvias semelhanças entre as duas denominações, que poderão suscitar confusão junto dos potenciais clientes, o C-HR+ é um veículo completamente diferente e novo.

O Toyota C-HR+ promete ser o eléctrico mais competitivo da marca 14 fotos

O novo SUV eléctrico da Toyota possui 4,52 m de comprimento, 1,87 m de largura, 1,595 m de altura e uma distância entre eixos de 2,75 m. Isto significa que, comparado com o C-HR com o motor principal a combustão, o novo eléctrico é mais comprido (15,8 cm), mais largo (3,8 cm), mais alto (3,7 cm) e usufrui de uma maior distância entre eixos (11 cm). E até o aspecto é diferente.

O C-HR+ é oferecido com duas capacidades de bateria, uma mais pequena com 57,7 kWh e uma segunda maior, com 77 kWh. Como seria de esperar, como C-SUV que é, o C-HR+ carrega baterias maiores do que o Urban Cruiser, um B-SUV, mas a surpresa é que ultrapassa igualmente a capacidade das baterias instaladas no bZ4X, um D-SUV. Daí que ofereça mais autonomia do que o seu “irmão” maior, cujo acumulador mais generoso se fica pelos 73,1 kWh.

O C-HR+ vai ser proposto na versão mais acessível com a bateria de 57,7 kWh e motor de 167 cv, o que lhe permite anunciar 455 km de autonomia, para a versão mais interessante para o nosso mercado conciliar o acumulador de 77 kWh e um motor montado à frente com 224 cv, que lhe assegura 600 km entre recargas. Para quem necessite de tracção às quatro rodas, a Toyota concebeu o C-HR+ AWD, com 77 kWh de bateria e dois motores, um em cada eixo, que somam 343 cv. Este cocktail garante 0-100 km/h em 5,2 segundos e 525 km entre as visitas ao posto de carga, não se conhecendo ainda a data para o início das vendas em Portugal, agendadas contudo para este ano.