Propriedade do século XVII visitada por Jane Austen será destruída, apesar de contestação

Uma casa de campo do século XVII situada em Ashe Park, em Steventon, Hampshire, frequentada pela famosa escritora Jane Austen será demolida após a decisão da câmara municipal Basingstoke e Deane, no Reino Unido. A propriedade foi considerada sem relevância histórica direta na produção literária da autora de Orgulho e Preconceito (1813), Mansfield Park (1814) ou Emma (1816).

De acordo com o jornal The Telegraph, o imóvel foi comprado em outubro de 2022, por 17 milhões de libras (cerca de 20 milhões de euros). Os proprietários solicitaram pouco depois à autarquia a sua demolição, alegando que o edifício está “degastado e mal-administrado” sem qualquer “mérito arquitetónico”.

A conhecida autora nasceu a cerca de 1 km da propriedade, na aldeia de Steventon, em 1775, tendo ali frequentado bailes na década de 1790 e feito, inclusive, referência à casa Cartas de Jane Austen (1932).

Num comunicado, citado pelo jornal inglês DailyMail, a instituição britânica de defesa do património Save Britain’s Heritage argumentou que “o edifício é um importante património histórico para Hampshire e a sua demolição causaria danos injustificados”.

No entanto, no relatório citado no jornal britânico, The Telegraph, os especialistas da Historic England (HE), organismo que aconselha o governo britânico em questões históricas, alegaram que a casa não era a mesma que Austen costumava visitar devido à “dimensão das alterações realizadas (…) construídas quase 50 anos após a sua morte, nem que tenha tido qualquer influência direta na sua produção literária”.

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Cerca de 20 moradores manifestaram a sua indignação com a decisão, alegando que é uma “vergonha” e um “desperdício”, tendo em consideração a importância cultural e histórica do local, bem como a sua ligação a uma das escritoras mais influentes da literatura inglesa.

Enquanto a autarquia afirma que a casa não tem valor histórico suficiente, os moradores argumentam que a sua demolição apagaria um pedaço importante da herança cultural de Hampshire. Caroline Sykes, uma habitante de Steventon, expressou o seu descontentamento: “Acho que é um desperdício. Não é uma casa listada [não faz parte da lista de casas consideradas históricas e sendo por isso património protegido] o que não funciona a seu favor, mas tem interesse histórico. Parece uma pena remover esse pedaço de história.” Além disso, disse que os proprietários só usavam a casa “ocasionalmente” e “não tinham estado lá praticamente nos últimos dois anos desde que a compraram”.