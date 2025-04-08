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O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admitiu pela primeira vez, esta segunda-feira, que as tropas ucranianas estiveram presentes na região russa de Belgorod com o objetivo de proteger as cidades ucranianas perto da fronteira.

No seu discurso diário transmitido nas redes sociais, o Presidente ucraniano afirmou que o chefe da Defesa, Oleksandr Syrskyi, apresentou um relatório “sobre a linha da frente”, esclarecendo que em causa estava a presença ucraniana “na região de Kursk e a presença na região de Belgorod”.

“Continuamos a conduzir operações ativas nas zonas fronteiriças em território inimigo e isso é absolutamente justificado. A guerra deve regressar ao seu local de origem. O nosso principal objetivo continua a ser o mesmo: proteger a nossa terra e as nossas comunidades nas regiões de Sumy e Kharkiv dos ocupantes russos”, sublinhou.

Today, Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi reported on the situation at the front, including our presence in the Kursk and Belgorod regions. We continue to carry out active operations in the border areas on enemy territory, and this is just—war must return to where it came from.… pic.twitter.com/RyasIfin8n — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 7, 2025

Esta é a primeira vez que Volodymyr Zelensky se refere claramente à presença militar ucraniana na região de Belgorod — que faz fronteira com Kursk e que tem sido alvo de múltiplas incursões armadas e bombardeamentos nos últimos três anos.

O exército da Rússia tinha relatado, em março, ataques terrestres ucranianos nesta região. No entanto, Zelensky, na altura, afirmou que as forças do país estavam a tomar “certos passos” numa região russa que não seria Kursk, sem revelar que se tratava de Belgorod.