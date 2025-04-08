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O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admitiu pela primeira vez, esta segunda-feira, que as tropas ucranianas estiveram presentes na região russa de Belgorod com o objetivo de proteger as cidades ucranianas perto da fronteira.

No seu discurso diário transmitido nas redes sociais, o Presidente ucraniano afirmou que o chefe da Defesa, Oleksandr Syrskyi, apresentou um relatório “sobre a linha da frente”, esclarecendo que em causa estava a presença ucraniana “na região de Kursk e a presença na região de Belgorod”.

“Continuamos a conduzir operações ativas nas zonas fronteiriças em território inimigo e isso é absolutamente justificado. A guerra deve regressar ao seu local de origem. O nosso principal objetivo continua a ser o mesmo: proteger a nossa terra e as nossas comunidades nas regiões de Sumy e Kharkiv dos ocupantes russos”, sublinhou.

Esta é a primeira vez que Volodymyr Zelensky se refere claramente à presença militar ucraniana na região de Belgorod — que faz fronteira com Kursk e que tem sido alvo de múltiplas incursões armadas e bombardeamentos nos últimos três anos.

O exército da Rússia tinha relatado, em março, ataques terrestres ucranianos nesta região. No entanto, Zelensky, na altura, afirmou que as forças do país estavam a tomar “certos passos” numa região russa que não seria Kursk, sem revelar que se tratava de Belgorod.

Ucrânia contra-ataca perdas em Kursk com uma nova incursão militar na região russa de Belgorod