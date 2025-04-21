O Vaticano anunciou que o rito de canonização do beato Carlo Acutis, que deveria acontecer no próximo domingo, 27 de abril, durante as celebrações do Jubileu dos Adolescentes, foi suspensa.

“A Celebração Eucarística e o Rito de canonização do Beato Carlo Acutis, previstos para 27 de abril de 2025, Segundo Domingo de Páscoa ou da Divina Misericórdia, por ocasião do Jubileu dos Adolescentes, estão suspensos”, refere um comunicado da sala de imprensa da Santa Sé.

Devido à morte do Papa Francisco, a Igreja Católica vive agora o momento da sede vacante, pelo que a generalidade das celebrações e atos que são próprios do Papa — como a canonização de um santo — está suspensa até à eleição de um novo líder.

Nascido em 1991, o jovem italiano Carlo Acutis morreu em 2006, aos 15 anos de idade devido a uma leucemia. Célebre por ter usado a internet para a evangelização, deverá em breve tornar-se o primeiro santo da geração digital.