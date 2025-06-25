Tiktoker venezuelano que denunciava corrupção filma o próprio assassinato em direto

Gabriel Jesús Sarmiento Rodríguez, de 26 anos, era um criador de conteúdo conhecido por Unleacks no Tiktok e estava a transmitir ao vivo quando vários homens armados entraram na sua casa, na Venezuela.

Na transmissão, a mãe de Gabriel grita entre fortes estrondos enquanto o jovem pede ajuda várias vezes aos agentes do serviço de informações estatal Sebin, repetindo várias vezes a sua morada: “El Piñonal, rua JJ Montesinos“, no estado de Aragua. De seguida, dois homens armados surgem no plano, ouvem-se dois disparos e a imagem corta.

Segundo o jornal colombiano El Tiempo, Gabriel terá sido baleado nove vezes pelos homens armados, que agiam de cara destapada. A mãe do jovem também terá sido atingida no abdómen.

A conta, como noticia o jornal espanhol El País, era seguida por mais de 76 mil pessoas e era conhecida por denunciar casos de corrupção que ligam polícias a membros dos gangues Tren de Aragua — que Trump diz ter “invadido” os Estados Unidos — e Tren del Llano, enquanto marcava nos vídeos representantes do Estado como o ministro do Interior, Diosdado Cabello, e a governadora Johana Sánchez.

Segundo o jornal espanhol, o tiktoker tinha denunciado ainda que estava a ser extorquido pelos polícias que denunciava e que recebia ameaças vindas do centro de detenção de La Morita, localizado em Aragua, onde Gabriel diz ter ficado detido durante quinze dias.