Tiktoker venezuelano que denunciava corrupção filma o próprio assassinato em direto

Gabriel Jesús Sarmiento Rodríguez, de 26 anos, era um criador de conteúdo conhecido por Unleacks no Tiktok e estava a transmitir ao vivo quando vários homens armados entraram na sua casa, na Venezuela.
Na transmissão, a mãe de Gabriel grita entre fortes estrondos enquanto o jovem pede ajuda várias vezes aos agentes do serviço de informações estatal Sebin, repetindo várias vezes a sua morada: “El Piñonal, rua JJ Montesinos“, no estado de Aragua. De seguida, dois homens armados surgem no plano, ouvem-se dois disparos e a imagem corta.
Segundo o jornal colombiano El Tiempo, Gabriel terá sido baleado nove vezes pelos homens armados, que agiam de cara destapada. A mãe do jovem também terá sido atingida no abdómen.
A conta, como noticia o jornal espanhol El País, era seguida por mais de 76 mil pessoas e era conhecida por denunciar casos de corrupção que ligam polícias a membros dos gangues Tren de Aragua — que Trump diz ter “invadido” os Estados Unidos — e Tren del Llano, enquanto marcava nos vídeos representantes do Estado como o ministro do Interior, Diosdado Cabello, e a governadora Johana Sánchez.
Segundo o jornal espanhol, o tiktoker tinha denunciado ainda que estava a ser extorquido pelos polícias que denunciava e que recebia ameaças vindas do centro de detenção de La Morita, localizado em Aragua, onde Gabriel diz ter ficado detido durante quinze dias.
Entre as figuras dos grupos mencionados pelo jovem está o cabecilha do Tren de Aragua, conhecido por Nino Guerrero, que está fugido das autoridades desde 2023. No último vídeo que publicou poucas horas antes de morrer, Gabriel Jesús Sarmiento falava sobre informações que dizia ter sobre o grupo organizado. “Continuarei a fazer uso da minha liberdade de expressão“, garantiu o jovem.
O caso está a ser investigado pela justiça venezuelana. Num comunicado publicado no Instagram, o procurador-geral Tarek William Saab designou a 69ª. procuradoria do Ministério Público, dedicada ao crime organizado, para “investigar, identificar e punir os responsáveis pelo assassinato de Jesús Sarmiento, que denunciou publicamente as ameaças de que foi alvo por parte de membros dos grupos estruturados de criminalidade organizada e de alegados agentes da polícia“.
O caso tem paralelos com outro assassinato de uma influencer na América Latina, desta vez no México. Valeria Marquez foi baleada e morta por um homem que entrou no seu salão na cidade de Zapopan durante um direto em que partilhava dicas de beleza e maquilhagem. Noutro caso, a japonesa Airi Sato foi esfaqueada até à morte nas ruas de Tóquio, também enquanto estava a meio de uma transmissão.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 6.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui e o quinto aqui]