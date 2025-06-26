O encerramento das grandes superfícies aos domingos e feriados e a redução do período de funcionamento destes espaços até às 22h00 foi esta quinta-feira rejeitado pelo PSD, CDS, Chega, PS e IL.

O Livre, Bloco de Esquerda e PCP mostraram-se favoráveis a estas iniciativas, enquanto o PAN, embora não tenha afirmado claramente qual o seu posicionamento, disse estar “mais do que na altura” de rever o horário dos estabelecimentos comerciais.

Um grupo de cidadãos apresentou uma proposta de alteração ao regime dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Esta proposta, subscrita por mais de 23.000 pessoas, prevê o encerramento do comércio aos domingos e feriados e a redução do período de funcionamento destes espaços até às 22h00.

O Bloco de Esquerda apresentou um projeto de lei que também tem em vista o encerramento das grandes superfícies comerciais aos domingos e feriados. O diploma contém uma exceção para os cinemas e estabelecimentos de restauração.

[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 6.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui e o quinto aqui]