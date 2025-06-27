O Jardim Zoológico alertou esta sexta-feira para uma burla online a circular na rede social Facebook em seu nome, cujo objetivo é “enganar os utilizadores” e recolher dados bancários pessoais de forma fraudulenta.

Segundo o Jardim Zoológico, trata-se de uma página falsa intitulada “Lisbon Zoo”, que promove um suposto passatempo com a oferta de quatro convites para o Jardim Zoológico.

Neste contexto, é solicitado aos utilizadores que comentem “Feliz Aniversário” na publicação do passatempo, sendo posteriormente enviada uma mensagem privada a perguntar com quem gostariam de visitar o Zoo e qual o seu animal preferido, já que foram “premiados” e mediante um pagamento poderão receber os respetivos convites.

De seguida, os utilizadores são redirecionados para uma página falsa onde são solicitados os seus dados bancários.

O Jardim Zoológico “alerta vivamente que não está a decorrer nenhum passatempo oficial no Facebook e que a conta Lisbon Zoo é falsa“, pedindo aos cidadãos que não partilhem os seus dados pessoais ou bancários nem efetuem qualquer pagamento financeiro.

O Jardim Zoológico reforça ainda que todos os seus passatempos oficiais são realizados exclusivamente através do seu site institucional (www.zoo.pt) ou da sua conta oficial de Instagram @jardimzoologico_oficial.