O Papa Leão XIV expressou hoje a sua dor e proximidade aos ucranianos face a “esta guerra sem sentido” entre a Rússia e a Ucrânia.

“Desejo exprimir a minha proximidade à Ucrânia atormentada, às crianças, aos jovens, aos idosos e, de uma forma especial, às famílias que choram os seus entes queridos”, disse o Papa norte-americano, ao receber no Vaticano um grupo de fiéis da Igreja Greco-Católica Ucraniana.

Leão XIV disse partilhar a “dor pelos prisioneiros e pelas vítimas desta guerra sem sentido”.

“Encomendo ao Senhor as suas intenções, as suas fadigas e tragédias quotidianas e, sobretudo, os seus desejos de paz e serenidade”, acrescentou.

Para o Papa norte-americano, a fé do povo ucraniano “está agora a ser duramente provada”.

“Muitos de vós, desde o início da guerra, perguntaram-se certamente: Senhor, porquê tudo isto? Onde estás? O que devemos fazer para salvar as nossas famílias, as nossas casas e a nossa pátria?”, disse Robert Francis Prevost, dirigindo-se aos fiéis liderados pelo bispo de Kiev, Sviatoslav Shevchuk.

Leão XIV desejou ainda “novos horizontes de fé, esperança e paz, especialmente para todos aqueles que sofrem”.