A mulher de 82 anos atingida no ataque, ocorrido no início de junho, durante uma manifestação pela libertação dos reféns israelitas detidos pelo Hamas, realizada no estado norte-americano do Colorado, não sobreviveu à gravidade dos ferimentos. Karen Diamond morreu “de forma trágica”, na quarta-feira passada, como resultado de “graves lesões que sofreu no ataque”, escreveu num comunicado o procurador-geral do condado de Boulder.

Após o anúncio da morte de Diamond, o procurador-geral Michael Dougherty anunciou igualmente que vão ser adicionados novos crimes à acusação de que o suspeito Mohamed Sabry Soloman já era alvo. “Este terrível ataque levou agora a vida de uma pessoa inocente, que era amada pelos seus familiares e amigos”, disse Dougherty, segundo a CNN. “Parte do que faz o Colorado especial é que as pessoas se juntam em resposta a uma tragédia. Eu sei que a comunidade vai continuar a unir-se para apoiar a família Diamond e todas as vítimas do ataque.” Passado quase um mês do dia do ataque, o número de vítimas registado pelas autoridades é de 29 pessoas. Entre estas, 13 sofreram lesões físicas, uma das quais continua hospitalizada.

O suspeito é um cidadão egípcio de 45 anos que residia ilegalmente nos EUA. Antes do anúncio da morte de Diamond, Soloman estava acusado de crimes de ódio e de tentativa de homicídio das pessoas que ficaram feridas no ataque. Agora, será também acusado de homicídio de primeiro grau.

No dia 1 de junho, Soloman atirou dois cocktails molotov contra um grupo de manifestantes que protestava pela libertação dos 50 reféns israelitas ainda detidos pelo Hamas, na Faixa de Gaza. De acordo com a investigação das autoridades norte-americanas, a intenção do suspeito era causar a morte cerca de vinte pessoas. Enquanto lançava os cokctails molotov, Soloman gritou: “Palestina Livre!”

Até agora, Mohamed Sabry Soloman tem-se declarado inocente quanto às acusações de que é alvo, tanto ao nível estadual como federal. Em caso de condenação, o egípcio poderá ser elegível para a pena de prisão perpétua sem direito a liberdade condicional. Uma audiência preliminar está marcada para o dia 15 de julho.

[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 7.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui e o sexto aqui]