O Governo escolheu o dia 12 de outubro para a realização das eleições autárquicas, avança o jornal Expresso. A decisão, tomada esta quinta-feira em conselho de ministros, segue assim a tendência da maioria dos partidos, que escolheu esta data. A exceção foi o PS, segundo o semanário, que estava dividido entre o 28 de setembro e o 12 de outubro.

Assim sendo, a última semana da campanha eleitoral vai coincidir com a entrega do Orçamento de Estado para 2026 na Assembleia da República, recorda o jornal.

Duas horas depois chegou o anúncio formal do Governo, no final do conselho de ministros. Leitão Amaro, na habitual conferência de imprensa, disse que as eleições autárquicas que, por lei, se devem realizar entre 24 de setembro e 14 de outubro, serão no dia 12 deste último mês. Executivo cumpre assim a norma que obriga à marcação das autárquicas com pelo menos 80 dias de antecedência.