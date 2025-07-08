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Bruno, um cão farejador italiano que salvou nove pessoas, foi morto com salsichas com pregos

Este artigo tem mais de 1 ano

O cão herói morreu no centro de treinos com hemorragia interna. Alguém terá colocado no canil salsichas com pregos, acusa o treinador. "Ato vil", indigna-se Meloni. Polícia já abriu investigação.

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Bruno tinha sete anos de idade e já tinha sido premiado pela primeira-ministra italiana

DR/Facebook Arcangelo Caressa

Bruno tinha sete anos de idade e já tinha sido premiado pela primeira-ministra italiana

DR/Facebook Arcangelo Caressa

Bruno, um cão farejador que salvou nove pessoas e foi condecorado pela primeira-ministra italiana em 2023, morreu num centro de treino em  Taranto, na sexta-feira. A sua morte foi intencional, acusa o treinador Arcangelo Caressa, já que ocorreu depois de o bloodhund (sabujo ou cão de Santo Humberto, em português) de sete anos ter comido salsichas com pregos que alguém colocou no seu canil.

“Hoje morri contigo. Esta manhã, encontrei o corpo sem vida do Bruno. Infelizmente, o Bruno foi assassinado. Atiraram-lhe salsichas com pregos dentro”, escreveu o treinador Arcangelo Caressa, na rede social Facebook. “Mataram-no, fazendo-o sofrer durante horas”, disse.

“Adeus, meu amigo. Durante a tua curta missão, trouxeste para casa nove desaparecidos. Foste premiado pelas mais altas autoridades pelo teu trabalho. Lutaste durante toda a tua vida para ajudar os seres humanos, e foram esses mesmos seres humanos que te fizeram isto”, acrescentou antes de lamentar:

“Quando um familiar vosso precisar do Bruno, ele não estará lá”.

Caressa encontrou Bruno no centro de treino da unidade canina da Entidade Nacional Democrática de Ação Social – ENDAS, em Taranto com uma hemorragia interna causada pelos pregos que estavam dentro das salsichas.

Numa entrevista ao jornal regional Corriere dello Mezzogiorno, o treinador contou que a maioria as pessoas salvas pelo farejador eram “pessoas com doença de Alzheimer que se tinham perdido no campo depois de terem saído de casa”.”Em 2020 contribuiu também para a descoberta de Diego, o menino de quatro anos encontrado sem vida no rio Bradano [no sul do país]”, lembrou ainda.

O caso chegou à primeira-ministra italiana, Georgia Meloni, que disse ser “uma notícia de partir o coração”. “Um ato vil, cobarde e inaceitável. Obrigado por tudo o que fizeste, Bruno”, escreveu a líder, na rede social X.

Caressa, ao jornal italiano Il Messagiero, alegou saber quem matou Bruno. Porém, segundo ele, “o verdadeiro alvo” não era o cão farejador, mas sim ele mesmo.

De acordo com o Corriere della Sera, o treinador já apresentou uma queixa às autoridades com os nomes de duas pessoas que lhe fizeram ameaças nas últimas semanas e a polícia já recolheu as imagens de videovigilância do centro de treinos.

“Agora quero ver o culpado atrás das grades”, acrescentou Caressa, que aponta o seu trabalho com as autoridades como uma possível razão.

“Para além do meu trabalho com o Bruno na busca de pessoas desaparecidas, também treino unidades caninas para a polícia e ajudei a apreender animais maltratados destinados a lutas ilegais”, esclarece, ao Corriere dello Mezzogiorno.”Faço inimigos todos os dias. Isto pode ser uma pista“, concluiu.

Na mesma linha seguiu a deputada Michela Vittoria Brambilla, defensora dos direitos dos animais e fundadora da Liga Italiana para a Defesa dos Animais e do Ambiente (LEIDAA). A ativista acredita que poderão ter sido criminosos ligados a redes de lutas de cães a matar Bruno, face à sua ajuda a confiscar cães usados nesses eventos.

No Instagram, lamentou que o cão herói tenha sido condenado a “uma morte horrível, longa e dolorosa, devido a uma hemorragia interna” e exigiu a ação da polícia. “Peço às forças da ordem que envidem todos os esforços para que o responsável pela morte do Bruno seja levado à justiça”, cita-a um comunicado da LEIDAA.

“É uma vergonha pertencer à raça humana”, escreveu a deputada, frisando que quem cometeu o crime “não o fez por crueldade, mas com um objetivo preciso”.

Outras vozes políticas se levantaram contra a morte de Bruno, como a do presidente do Senado italiano.

“O assassinato de Bruno, o cão herói da unidade de resgate Endas, é um ato bárbaro e incivilizado que espero que as autoridades competentes possam esclarecer totalmente”, escreveu no X, Ignazio La Russa.

A morte está a indignar muitos italianos que se têm manifestado nas redes sociais, lembrando momentos em que se cruzaram com o bloodhund.

[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 8.º e último episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui, o sexto aqui e o sétimo aqui]

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