O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou, esta segunda-feira, que nota que se está a formar um “leve motim” no seio da NATO.

Numa conferência de imprensa no Rio de Janeiro após a cimeira dos BRICS, o líder da diplomacia de Moscovo vê que há “divergências cada vez maiores” entre os 32 Estados-membros da NATO.

“Há cada vez mais países que querem ser guiados não por diretrizes ideológicas, mas pelos seus próprios interesses nacionais”, atirou Sergei Lavrov.

Para o ministro russo, a expansão da NATO “não beneficiou ninguém” — incluindo os “próprios membros da Aliança”.

Em contraponto, o BRICS baseia-se nos “princípios de igualdade, respeito e consenso que realmente reflete o equilíbrio de interesses — e não ditado por ninguém”, assegurou Sergei Lavrov.