O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou, esta segunda-feira, que nota que se está a formar um “leve motim” no seio da NATO.
Numa conferência de imprensa no Rio de Janeiro após a cimeira dos BRICS, o líder da diplomacia de Moscovo vê que há “divergências cada vez maiores” entre os 32 Estados-membros da NATO.
“Há cada vez mais países que querem ser guiados não por diretrizes ideológicas, mas pelos seus próprios interesses nacionais”, atirou Sergei Lavrov.
Para o ministro russo, a expansão da NATO “não beneficiou ninguém” — incluindo os “próprios membros da Aliança”.
Em contraponto, o BRICS baseia-se nos “princípios de igualdade, respeito e consenso que realmente reflete o equilíbrio de interesses — e não ditado por ninguém”, assegurou Sergei Lavrov.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 8.º e último episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui, o sexto aqui e o sétimo aqui]