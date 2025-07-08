O Boavista, último classificado da última época (2024/2025) da I Liga de futebol masculino, foi esta terça-feira declarado insolvente pelo Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia. O processo de insolvência, com que a direção do clube disse na sexta-feira ter entrado, foi requerido pela sociedade Ares Lusitani, que o Jornal de Negócios diz ser do universo da norte-americana KKR, dona da Greenvolt.
A sentença foi proferida ao início da tarde, às 15h, cinco horas após o leilão dos terrenos onde se situam os campos de treino e que o clube tentava travar com o pedido de insolvência. O valor mínimo estipulado para o leilão era de cerca de 4,9 milhões de euros. A última licitação fixou-se nos 5,55 milhões de euros.
De acordo com o Jornal de Notícias, o prazo para reclamação de créditos foi fixado em 20 dias, um período contínuo e que não é suspenso durante as férias judiciais. Ficou estabelecido que se o prazo terminar num dia em que os tribunais estejam fechados, é transferido para o primeiro dia útil que vier a seguir.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 8.º e último episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui, o sexto aqui e o sétimo aqui]