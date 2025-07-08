O Boavista, último classificado da última época (2024/2025) da I Liga de futebol masculino, foi esta terça-feira declarado insolvente pelo Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia. O processo de insolvência, com que a direção do clube disse na sexta-feira ter entrado, foi requerido pela sociedade Ares Lusitani, que o Jornal de Negócios diz ser do universo da norte-americana KKR, dona da Greenvolt.

A sentença foi proferida ao início da tarde, às 15h, cinco horas após o leilão dos terrenos onde se situam os campos de treino e que o clube tentava travar com o pedido de insolvência. O valor mínimo estipulado para o leilão era de cerca de 4,9 milhões de euros. A última licitação fixou-se nos 5,55 milhões de euros.

De acordo com o Jornal de Notícias, o prazo para reclamação de créditos foi fixado em 20 dias, um período contínuo e que não é suspenso durante as férias judiciais. Ficou estabelecido que se o prazo terminar num dia em que os tribunais estejam fechados, é transferido para o primeiro dia útil que vier a seguir.