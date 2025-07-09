O diretor clínico do Hospital de Santa Maria, Rui Tato Marinho, foi demitido do cargo na sequência da polémica em torno das cirurgias adicionais, avançou a CNN e confirmou o Observador junto do médico.
Rui Tato Marinho confirma que foi exonerado pelo presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria, Carlos Martins, depois de ter sido confrontado com o resultado das auditorias às cirurgias adicionais no serviço de Dermatologia.
Mas o médico gastroenterologista, que era diretor clínico desde 2022, garante não ter responsabilidades no que aconteceu.
Rui Marinho deve manter-se no cargo durante mais alguns dias, mas a sucessora já está escolhida: trata-se da pediatria Ana Isabel Lopes, até agora diretora do serviço de Pediatria do hospital. A médica esteve envolvida no caso do tratamento milionário às gémeas luso-brasileiras.
Esta é, assim, a segunda saída de responsáveis do Hospital de Santa Maria desde que foi conhecido o caso do dermatologista Miguel Alpalhão, que ganhou 400 mil em apenas dez sábados de cirurgias extra. Há cerca de duas semanas, o ex-diretor do Serviço de Dermatologia apresentou a demissão, também depois de ter sido confrontado com os resultados das auditorias.
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