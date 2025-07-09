Uma garrafa com uma mensagem foi lançada ao mar por um casal canadiano durante um encontro romântico. Após 13 anos e depois de atravessar mais de três mil quilómetros no Oceano Atlântico, foi encontrada na costa irlandesa.
A história remonta a 2012, altura em que o casal Anita e Brad organizou um encontro romântico na ilha Bell, em Newfoundland, no extremo leste do Canadá. No final do dia, escreveram uma mensagem, colocaram o papel dentro de uma garrafa de vidro e lançaram-na ao Atlântico. O bilhete dizia: “Passeio de Anita e Brad até Bell Island. Hoje, desfrutamos de um jantar, desta garrafa de vinho e um do outro, à beira da ilha“. O texto pedia a quem encontrasse o objeto que ligasse para um número de telefone rabiscado no papel.
Mais de uma década depois, a garrafa foi encontrada esta semana na Baía de Scraggane, no condado de Kerry, na costa oeste da Irlanda, durante uma limpeza ambiental organizada pelo grupo Maharees Heritage and Conservation. De acordo com a imprensa irlandesa, foi um outro casal — Kate e John — que descobriu o objeto perdido na praia irlandesa. Leram a mensagem e quando se perguntaram se Anita e Brad ainda estariam juntos, decidiram ligar para o número que estava escrito no bilhete. Não obtiveram qualquer resposta.
No entanto, Kate e John não desistiram e fizeram uma publicação nas redes sociais da associação a contar o episódio inédito das suas vidas. A mensagem espalhou-se e rapidamente chegou ao Canadá: Anita e Brad Squires ainda vivem em Newfoundland, são casados e têm três filhos.
“As últimas 48 horas têm sido uma loucura”, afirmou Brad ao jornal The Guardian. “Era segunda-feira à noite e eu estava a deitar o nosso filho mais novo quando o meu telemóvel começou a tocar sem parar, o que é bem incomum. Depois ouvi a Anita a rir noutra divisão da casa. O telemóvel dela estava a fazer a mesma coisa. Fui ter com ela e disse-me: ‘Não vais acreditar nisto'”, confessou.
Na altura do passeio à ilha Bell, os dois estavam a namorar há um ano e em 2016 casaram-se. Anita é enfermeira e Brad reformou-se da Real Polícia Montada do Canadá. “Éramos apenas dois jovens apaixonados”, sublinhou Brad, acrescentando: “Agora somos dois adultos apaixonados. Estamos felizes que a história tenha sido tornado pública. Estamos a conhecer novas pessoas por causa disso e, com sorte, iremos à Irlanda em breve”.
Segundo Martha Farrell, da Maharees Conservation Association, a história inspirou outros casais no Canadá a entrarem em contacto para contar as próprias experiências de mensagens em garrafas lançadas no Oceano Atlântico.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 8.º e último episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui, o sexto aqui e o sétimo aqui]