O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, criticou esta sexta-feira o PSD por estar nas mãos dos partidos de extrema-direita, referendo-se ao partido Chega, em matérias como a imigração.

“Aterraram onde não deviam aterrar, nas mãos da extrema-direita”, afirmou aos jornalistas José Luís Carneiro, à margem da apresentação do candidato autárquico à Câmara do Bombarral.

“Uma das opções que está a fazer e que para nós é muito grave tem a ver com a forma como está a tratar os cidadãos oriundos de países de língua portuguesa”, exemplificou, considerando que o tratamento dado aos cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa “quebra valores históricos da nossa política externa”.

O líder socialista pede ao Governo que “inverta posições”, por defender que “colocam em causa as boas relações com os países de língua oficial portuguesa”.