O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, criticou esta sexta-feira o PSD por estar nas mãos dos partidos de extrema-direita, referendo-se ao partido Chega, em matérias como a imigração.
“Aterraram onde não deviam aterrar, nas mãos da extrema-direita”, afirmou aos jornalistas José Luís Carneiro, à margem da apresentação do candidato autárquico à Câmara do Bombarral.
“Uma das opções que está a fazer e que para nós é muito grave tem a ver com a forma como está a tratar os cidadãos oriundos de países de língua portuguesa”, exemplificou, considerando que o tratamento dado aos cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa “quebra valores históricos da nossa política externa”.
O líder socialista pede ao Governo que “inverta posições”, por defender que “colocam em causa as boas relações com os países de língua oficial portuguesa”.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 8.º e último episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui, o sexto aqui e o sétimo aqui]